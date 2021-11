Taxis: peones critican el cronograma de la Muni y denuncian a titulares de chapas

Desde el gremio consideraron que la medida no resolverá la frecuencia nocturna ya que la problemática "está dada por la falta de choferes y no de vehículos". Consideraron que los propietarios “esclavizan a sus trabajadores para no recibir multas”