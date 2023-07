Titulares de taxis plantearon la posibilidad de que los aumentos de las tarifas se den de manera mensual y no trimestral como ocurre actualmente. Consideran que de esta manera la tarifa tendría un desfasaje menor y el impacto en los bolsillos sería más gradual.

Este pedido ya se trasladó a algunos concejales que próximamente deberán tratar un ajuste tarifario. El último fue durante abril y terminó siendo del 33%. En ese momento el estudio de costos marcaba un desfasaje del 70%.

Tanto los titulares de taxis como los conductores coincidieron en esta solicitud y esperan una respuesta de concejales para revisar el valor de los viajes, en un contexto inflacionario que parec aflojar, pero que aún permanece alto.

“A mí me parece que eso es una idea muy acertada, es muy lógica, el impacto que puede tener una actualización de tarifa cada tres meses, no es lo mismo si uno gradualmente la va renovando”, destacó Horacio Yanotti secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario.

“El costo operativo actual de la actividad se incrementó un 70%, pero cuando vamos al Concejo nos dan un 35%, ahora ese 35% que falta va a repercutir en el servicio de la actividad”, sostuvo Yanotti y agregó: “El dueño del taxi no puede renovar la unidad, no puede tenerla en condiciones, al trabajador no se lo registra como corresponde y ahí surgen los recibos de sueldos de media jornada, los cubre franco, donde no se cobra vacaciones y eso ha generado la pérdida de muchas fuentes de trabajo”.

Respecto a la posibilidad de que Uber acapare el mercado como lo hizo en Capital Federal, el referente de peones taxistas consideró nuevas iniciativas como Movi Taxi “frenaron bastante el tema porque cuenta con un servicio excelente”.

“Hay mucha gente que lo utiliza, pero también está la persona que bombardeada con tanta publicidad y con ese deseo de tener algo mejor, opta por Uber”, concluyó el dirigente gremial.