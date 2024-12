Ya finalizados los festejos de Navidad, el sector de taxis realizó un balance positivo y celebró el aumento de viajes. Sostienen que la demanda del martes luego de la medianoche “fue intensa” y que las tarifas de las apps de viajes que funcionan de manera ilegal -como Uber- triplicaban las tarifas del servicio público. En este sentido, subrayan que, pese a haber sido “ninguneados todo el año", la gente "se acordó del taxi".

“Nos da una satisfacción que la gente, después de habernos ninguneado durante todo el año llamando a las apps que trabajan en forma clandestina, ahora se acordaron de los taxis. La demanda fue intensa. Nuestros choferes son profesionales, no así los que trabajan un par de horas en su auto particular con una app que no está autorizada”, señaló en Sí 98.9 Horacio Gianotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis.

Y sumó: “un servicio de esas apps -ilegales- el 24 a la noche llegaba a costar el triple de la tarifa real. La gente tiene que tener en cuenta estas cosas porque cando hay una demanda excesiva se aprovechan. Los compañeros -taxistas- trabajaron muchísimo y por momentos hubo escasez de móviles disponibles. Se acordaron tarde del taxi, pero esperamos que se repita el 31”.

“La mayoría de los trabajadores está esperando estas fechas porque saben que van a recaudar bien y porque después del 1 enero la demanda del servicio baja muchísimo”, agregó.

Con respecto al aumento de la tarifa de taxis y remises que comenzó a regir el martes, Gianotti sostuvo: “no actualizábamos desde agosto y el 20 por ciento es insuficiente. Si bien da un poco de oxígeno, los costos operativos de la actividad están muy por arriba de la tarifa. Por la situación económica, la gente busca otras alternativas”.