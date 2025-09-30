El Sindicato de Peones de Taxis (SPT) salió a cuestionar con dureza la instalación de un stand de la aplicación de transporte DiDi en la playa de estacionamiento del Hipermercado Libertad, ubicado en Bv. Oroño 5960. La app, recordaron desde el gremio, “es ilegal” en Rosario.

“Nos sorprende que en la playa de estacionamiento de este gran centro comercial se esté promocionando una actividad ilegal a base de promoción, regalando o haciendo ofertas de bonificaciones con respecto a los viajes”, expresó el secretario general del gremio, Horacio Yanotti.

La iniciativa forma parte de “Lo de DiDi”, una experiencia lúdica gratuita que la plataforma de movilidad lanzó en distintas ciudades para promocionar sus servicios. En Rosario, la propuesta se desarrolló hasta el domingo pasado en el predio del supermercado.

Desde el sindicato remarcaron que mientras los taxistas cumplen con las normativas locales y tributan al municipio, DiDi “no tributa nada, no tiene trabajadores registrados. Hoy por hoy están aprovechándose de esa situación de absoluta ventaja económica”, cuestionaron.

En ese marco, el gremio exigió que intervengan la Municipalidad o la Provincia. “Es inaceptable que se realice descaradamente una promoción de este tipo, de una aplicación que hoy acá en Rosario no es legal, está prohibida”, subrayaron.