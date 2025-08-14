El gremio de taxistas salió al cruce del revuelo generado por la denuncia de una joven pasajera del servicio Uber, que abordó a uno de sus choferes y padeció momentos de zozobra cuando éste cambió el rumbo previsto y no frenó sino hasta que un patrullero policial lo interceptó, gracias al pedido de ayuda que hizo la madre de la chica.

Horacio Yanotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) expresó con preocupación: "Esto ocurre porque, lamentablemente, al no haber un registro, un control de las personas que manejan este tipo de aplicaciones, están trabajando en forma clandestina", afirmó.

El incidente sucedió el domingo a la noche. La víctima, una joven de nombre Azul, tomó un viaje en la aplicación Uber, para dirigirse desde zona oeste al encuentro de su madre, en Mendoza y bulevar Oroño. Era medianoche, y ella entró en pánico cuando advirtió que el chofer –C.R., al volante de un Chevrolet Aveo– desvió el trayecto y subió a avenida Circunvalación cuando solo tenía que continuar por avenida Mendoza.

La madre de Azul, que había solicitado el servicio desde su teléfono y, por lo tanto, seguía la trayectoria del vehículo, advirtió la anomalía y no demoró en llamar al 911. “Le pedía que frenara y él solo se reía y me decía que no pasaba nada”, contó la joven luego.

El chofer recién se detuvo cuando advirtió que la policía iba a por él.

Una patrulla policial encontró al Uber en la autopista a Córdoba, camino a Roldán, e intervino. En el auto hallaron sogas y un machete en el baúl. Sin embargo, el chofer no fue ni siquiera demorado.

Azul regresó con su madre, a salvo.

Pese a lo singular del episodio, para el gremio de taxistas resultó una prueba de lo que ellos señalan respecto de estas aplicaciones no reguladas.

“Los conductores de taxis debemos cumplir con requisitos de habilitación y control que no se aplican a los servicios de Uber”, indicó al poner de relieve el debate sobre la regulación de los servicios de transporte en Rosario. “Estos servicios ilegales son como hacer dedo en la ruta”, comparó Yanotti.