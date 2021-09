Ante la reapertura de actividades y el evidente faltante de taxis durante los días y horarios de mayor demanda, como los fines de semana, la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Rosario resolvió dictar un cronograma obligatorio para garantizar la prestación del servicio.

La Municipalidad realizó un relevamiento e intimó a 800 titulares de licencias que no cumplen con la obligación de tener el vehículo en la circulación de la cantidad de horas correspondientes. Según el Sindicato de Peones de Taxis, hay unas 4 mil licencias pero el 25% no circula. Antes había 5 mil choferes y hoy son la mitad.

Ahora tendrá un plazo para realizar la adaptación, y en caso negativo, serán sancionados. Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (Catiltar) opinó en Laocho: “Vamos a acatar, pero no sabemos si va a resultar. Manifestamos la baja de choferes durante la pandemia, muchos se bajaron porque no era rentable ”.

Luego sostuvo que por uno de los motivos que acatarán es para no dejar el espacio libre a otro modo de transporte. “Le pedimos al municipio analizando que si no hacen falta tantos vehículos, no se los obligue, algunas horas del fin de semana por la tarde por ejemplo”.