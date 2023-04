El Ente de la Movilidad de Rosario difundió este lunes el último estudio de costos de los taxis correspondiente al mes de marzo. Teniendo en cuenta distintas variables, el informe arroja que la bajada de bandera diurna debería tener un valor de 481 pesos. Desde diciembre, esta tarifa está fijada en 287 pesos.

Así las cosas, con un desfasaje que supera el 75 por ciento, este miércoles se volverán a reunir las cámaras del sector y la Comisión de Servicios Públicos del Concejo para evaluar el porcentaje de incremento. Los primeros piden un aumento del 40 por ciento de la tarifa.

“Si bien está la necesidad del aumento, superar esa suma implicaría que menos personas puedan tomar un taxi pero también sabemos que de ese aumento depende sostener el auto en la calle y el sueldo de los peones de taxis”, señaló en Sí 98.9 la edila Silvana Teisa.

Y agregó: “Entendemos que hay una necesidad urgente porque así lo manifiestan los titulares y trabajadores de los taxis pero tenemos que ser cautelosos a la hora de decidir el porcentaje para que los ciudadanos no dejen de elegir el servicio”.

“Hay horarios pico en los que no hay taxis en la calle pero también sabemos que esos mismos taxis son los que satisfacen la demanda de otro servicio que también tiene un gran déficit como es el transporte urbano de pasajeros. Echar la culpa a un solo sector no es lo adecuado. El municipio tiene que hacerse cargo de la movilidad como una prioridad, algo que no vemos hasta el momento", cerró la edila.

Según el último estudio de costos, la bajada de bandera de taxis diurna debería costar 481 pesos en tanto que la ficha cada cien metros -diurna- asciende a los 24 pesos. Por otro lado, la bajada de bandera nocturna de lunes a jueves -y sábados, domingos y feriados- asciende a 584 pesos.