Vecinos de los barrios Fisherton, Hostal del Sol y San Eduardo denuncian que, en el marco de las obras de ampliación de la avenida Jorge Newbery, se planean talar alrededor de 100 árboles del Bosque de los Constituyentes. Advierten que los ejemplares fueron plantados en 1992 y piden explicaciones al Ejecutivo provincial y al municipio por las consecuencias ambientales de este avance.

“Estamos con gran preocupación porque recibimos un croquis de la ampliación de la avenida Jorge Newbery que avanza sobre los árboles, que son cortinas de viento, cortinas sonoras, para el Bosque de los Constituyentes. Esos árboles se plantaron en 1992 y fui testigo, porque vivo en el barrio desde esa época”, explicó en Sí 98.9 Mariela, vecina de la zona.

Y sumó: “Por ampliar la calzada, el corrimiento se da hacia la vereda norte, que está comprendida entre Wilde hasta el arroyo Ludueña. Esta parte está forestada por árboles muy frondosos. Nuestra preocupación es que en el croquis -que circula entre los vecinos- aparecen los árboles marcados como posibles talas y el tejido ya está corrido”.

“Nos preguntamos si no nos deben una explicación sobre el impacto ambiental que genera esto y por qué tiene que avanzar sobre la vereda norte y no sobre la vereda sur donde hay un terreno que se puede expropiar y no hay árboles. Vemos que hay otras formas de ampliar la calzada. No nos oponemos a la obra, pero el Bosque de los Constituyentes es un área protegida”, cerró la vecina.

Cabe señalar que la segunda etapa de la reconstrucción integral de la Av. Jorge Newbery comenzó en julio y comprende la ejecución de una arteria de pavimento definitivo de dos calzadas y cantero central en el tramo que luego conecta con Av. A. J. Paz, entre la calle González del Solar y la rotonda de Av. Real, frente al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.