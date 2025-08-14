Supermercados, panaderías, bares y locales de ropa de Rosario quedaron expuestos como casos testigo en la ofensiva de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) contra el hurto de electricidad. Los operativos detectaron manipulaciones de medidores, conexiones ilegales y derivaciones no autorizadas en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellos, se destacan un supermercado con más de $7 millones recuperados y 22.300 kWh de energía, una panificadora de Casiano Casas, un importante negocio de ropa en Juan José Paso al 5600, un bar en Arroyito con reiteración de irregularidades, una carnicería reincidente en Juan José Paso al 1800 y un comercio reincidente en Cazadores al 2000.

Desde la Provincia, destacaron que en lo que va de 2025, se realizaron 61.905 inspecciones y se detectaron 14.793 irregularidades, con una tasa de efectividad del 24 %. El recupero equivale a unos 2 mil millones de pesos (USD 1.495.000), lo que representa un incremento del 265 % respecto del promedio 2022–2024.

Mes a mes

El año comenzó con 9.652 inspecciones en enero (2.394 irregularidades) y continuó con 9.645 en febrero (1.910), 7.565 en marzo (1.872), 9.043 en abril (1.817), 9.057 en mayo (2.219), 8.684 en junio (2.494) y 8.259 en julio (2.087). En total, se recuperaron 9.786.000 kWh, un 80 % más que el promedio de años anteriores.

Entre las irregularidades figuran manipulación y fallas de medidores, derivaciones de alimentadores y conexiones ilegales, denunciadas al Ministerio Público de la Acusación. Los usuarios detectados son residenciales, comerciales, industriales y asociaciones.

Además de las inspecciones programadas, hubo operativos derivados de denuncias de vecinos, que se reciben en el 0800 555 0083 o en la web de la empresa, de forma anónima y no se solicita ningún dato que pueda involucrar al denunciante.