El ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, reconoció que el gobierno hizo "el mayor esfuerzo posible para no restringir y que las medidas sean las mínimas posibles". Reconoció que "son medidas antipáticas que no queríamos tomar porque perjudican a algunos sectores", sin embargo, la decisión "se toma porque en algunos lugares no hay más camas".

"Por ahora logramos que las medidas sean menos restrictivas que en AMBA. Hacemos un esfuerzo por mantener las clases presenciales, las actividades productivas, comerciales, y profesionales. "Se restringe la circulación y actividades donde se presume aglomeración. La idea es que a la noche no vuele una mosca y que esté en su casa, sin reuniones", sostuvo en Nadie es perfecto, en Sí 98.9.

La gastronomía permanece abierta hasta las 23 pero no se puede ir en autos particulares sino utilizando el transporte urbano, lo que generó suspicacias sobre una eventual sobrecapacidad de pasajeros dentro de los colectivos. Sukerman explicó que en el fondo se busca es que se puedan acercar caminando a un local y que no se utilice el Transporte Público Urbano (TUP)".

Pero dio un dato clave: lo determinará cada intendente. "A lo mejor se entiende que en ese horario hay poca cantidad de pasajeros y se puede usar, pero también podría determinar que sólo se utilice para esenciales".

