Ya sin advertencias por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta meteorológica por lluvias de nivel naranja para este martes por la mañana y otra de nivel amarillo por la tarde para Rosario y otros departamentos del sur provincial, al tiempo que informó el cese del alerta naranja por vientos que regía para la madrugada del miércoles.

En el alerta naranja por lluvias se destaca que "el área será afectada por lluvias con algunos periodos fuertes", y agrega: "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente".

En tanto, para la tarde el aviso de nivel amarillo indica que "el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", y añade: "No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación".

“Se esperaban tormentas intensas en la madrugada, comenzamos con algo de actividad eléctrica, pero en realidad tuvimos lluvias persistentes durante toda la madrugada, lo que hace un acumulado hasta ahora de 39 milímetros”, sostuvo el director de Protección Civil municipal, Gonzalo Ratner.

"Al no darse tormentas y sí lluvias persistentes, si bien han ingresado reclamos de anegamientos, no han sido muchos. Han ingresado algunos reclamos de arbolados pero pocos, porque no hemos tenido las ráfagas de viento habituales a las tormentas. Sí hemos tenido algunas rachas cercanas a 50 km/h en el comienzo del fenómeno", remarcó.

En concreto, durante las últimas horas las cuadrillas municipales y los equipos de emergencia realizaron más de 40 intervenciones vinculadas a las condiciones meteorológicas adversas. Se registraron 15 casos de árboles o ramas con riesgo de caída, 17 por cables o columnas en situación comprometida, 13 anegamientos transitorios y 4 episodios relacionados con desprendimientos o voladuras.

“Estamos trabajando de manera coordinada con todas las áreas operativas del municipio. Lo importante es que la ciudadanía extreme las precauciones: evitar circular por calles anegadas, no estacionar bajo árboles ni estructuras inestables, y mantenerse informados por los canales oficiales”, concluyó Ratner.