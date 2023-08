La modelo Silvina Luna volvió este jueves a ser internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano, donde está internada hace tres meses.

Luna tuvo una mejora hace algunas semanas y había podido pasar a una habitación común para recibir cuidados adicionales. Sin embargo, las dificultades de la rehabilitación, incluida la dificultad para recuperar la movilidad con kinesiología, llevaron a la decisión de regresarla a terapia intensiva.

Gustavo Conti, amigo de la ex participante de "Gran Hermano", dijo unos días en sus redes sociales que a pesar de las señales de mejora que habían surgido, la situación no era tan alentadora como parecía. “Es un proceso muy lento”, dijo el también ex Gran Hermano.

En febrero de este año, Silvina Luna reveló que deberá someterse a un trasplante porque sus riñones dejaron de funcionar y su estado de salud es crítico, tras sufrir mala praxis en una cirugía estética, a cargo de Aníbal Lotocki.