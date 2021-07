El conflicto de los choferes de colectivo suma esta semana un nuevo capítulo. Esta vez, los trabajadores se declararon en "estado de alerta" tras una asamblea realizada en la tarde de este miércoles. El reclamo se da ante "el incumplimiento del pago del mes de junio y el pago del primer SAC y y el inminente vencimiento de la primer cuota paritaria".

Según adelantó Sergio Copello, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), anticipó que si el viernes no se realizaron los depósitos correspondientes irán al paro. "Si no hubo novedades en cuanto al depósito lo analizaremos con los demás delegados, pero cae por su propio peso el cese de actividades", detalló.

Además, aseguró que "hasta la fecha no hemos tenido respuestas" y contó que, una vez más, la Provincia, Municipalidad, Nación y empresarios se tiran la pelota entre ellos. "Aquí manifiestan que los fondos de Nación los que no han llegado. La Provincia dice que ya aportó, la Municipalidad también. Los trabajadores también estamos esperando y dejaremos de trabajar porque no tenemos alternativa", aseguró.

Son más de 3.500 los trabajadores a los que se les debe el salario. El corte de servicio comprendería a empresas urbanas, interurbanas y de media distancia.

"Veremos si hay algún ofrecimiento o alguna alternativa, pero el objetivo es cobrar la totalidad de la deuda", concluyó Copello. Por lo pronto, esperarán hasta el viernes para tomar una decisión.