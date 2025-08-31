La radio Sí 98.9 renueva su aire con una programación que busca acercar la información de manera clara, ágil y entretenida. La emisora presenta nuevos contenidos y voces, para brindar una alternativa fresca dentro del dial rosarino.

El centro de la propuesta es el programa Así de Bien, que comenzará este lunes y se emitirá de lunes a viernes, de 10 a 12. Con la conducción de Leo Ricciardino y Jazmín Feldman, la propuesta combina análisis político, economía en clave sencilla, cultura, entrevistas y espacios para pensar la vida cotidiana desde la psicología.

La idea, explican desde la emisora, es generar un espacio que se desmarque de los formatos rígidos de la radio informativa. “Queremos que los oyentes estén informados, pero también que lo vivan con disfrute y buena energía”, remarcan desde la producción.

Además de Así de Bien, la nueva grilla de Sí 98.9 incluye programas musicales, periodísticos y culturales que se irán sumando a lo largo del día. El relanzamiento busca ofrecer diversidad de contenidos y acompañar distintos momentos de la jornada con propuestas adaptadas a las audiencias actuales.

La radio podrá escucharse en el dial FM 98.9 en Rosario y también en vivo por streaming a través de RosarioPlus.com, ampliando el alcance de la programación a todo el país y al mundo. Con este relanzamiento, la Sí 98.9 apuesta a consolidar su identidad con una mezcla equilibrada de información, entretenimiento y cercanía con la audiencia.