El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia Seguridad, abrió una nueva convocatoria para el ingreso de 55 profesionales de la salud que, luego de las etapas correspondientes del concurso, ingresarán con el grado de Subadjuntor (si tiene título universitario) o Subayudante (si tiene título terciario) - Escalafón Profesional – Personal Superior: Especialidades Sanidad y/o Reinserción Social.

Al respecto, desde la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia destacaron la necesidad de contar con personal idóneo dentro de la institución, debido al incremento de la población penal y la habilitación de nuevas estructuras de alojamiento en las Unidades Penales.

En este sentido, cabe mencionar que “es de suma importancia brindar el marco necesario para que las Dependencias Penitenciarias de la provincia no sean meros lugares de depósito de personas condenadas o con prisión preventiva, sino establecimientos donde el respeto de los derechos humanos sea una prioridad”, se apuntó.

Inscripción

La inscripción en el sitio web oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe (www.santafe.gob.ar/ms/spsf), está abierta desde el 1 de junio.

Una vez finalizada esta primera etapa, la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia publicará la lista de los concursantes que deberán entregar los antecedentes, carpeta con Currículum Vitae (foliado y firmado) y la totalidad de la documentación que lo acredite, en fotocopias certificadas por Autoridad Judicial o Escribano Público.

Requisitos

Los requisitos para los interesados son los siguientes:

* Ser argentino/a.

* Acreditar antecedentes honorables y de buena conducta.

* No tener actuación contraria a los principios de libertad y democracia de acuerdo con el Régimen establecido por la Constitución Nacional.

* No haber sido separado de la Administración Pública Nacional, Provincial ni Municipal por exoneración.

* Encontrarse en los límites de edad que establece la reglamentación.

* Rendir las pruebas de capacidad y competencia que se determine.

* Poseer las aptitudes físicas y psíquicas que se determinen.

* Poseer título de médico, psicólogo, asistente social o terapista ocupacional, y la matriculación del colegio profesional que corresponda.

* No poseer más de 35 años de edad.

* Poseer las aptitudes psíquicas y físicas que establece la reglamentación.

* Haber sido seleccionado por concurso conforme el régimen legal vigente para el mismo.

* Aprobar los cursos de Formación penitenciario que dicte la Escuela Penitenciaria.