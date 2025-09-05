La Municipalidad informó la puesta en marcha de un operativo especial de tránsito en la zona del parque de la Independencia con motivo de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Rosario 2025. Desde este viernes a las 18 habrá cortes y desvíos en distintas arterias del sector, que se mantendrán hasta el lunes 15.

El corte principal afectará al bulevar Oroño entre 27 de Febrero y Dante Alighieri. Ese tramo permanecerá cerrado en ambas manos desde este viernes y hasta el 15 de septiembre debido al montaje y funcionamiento del Fan Fest, una de las propuestas más convocantes del evento.

Desde el municipio piden evitar la circulación en la zona. En ese marco, a quienes transiten por Oroño desde el sur y hacia el centro la sugerencia es desviar de esa arteria antes de llegar hasta 27 de Febrero.

Vale recordar que esta es la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, un evento deportivo que reunirá a las ramas convencional y adaptada compitiendo de manera simultánea. Se desarrollará entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario y en las subsedes Rafaela y Santa Fe capital.

En total, participarán unos 3.000 atletas de las 24 provincias, quienes serán parte en 56 disciplinas deportivas: 41 en la rama olímpica y 15 en la rama paralímpica.