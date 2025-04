Luego de 15 años de la puesta en marcha de los carriles exclusivos el Concejo Municipal hará una revisión formal de su implementación, un diagnóstico de su impacto, y se analizará por qué no se implementó en su totalidad el plan de movilidad previsto en la ordenanza 8864.

En particular, se pondrán en consideración las variables relacionadas con (potenciales) ahorros de tiempos de viaje, reducción de accidentes de tránsito, niveles de efectividad, servicio y satisfacción de usuarios, y opinión de los vecinos frentistas de calles afectadas por carriles exclusivos del Transporte Urbano de Pasajeros.

Asimismo, se le solicitará al Departamento Ejecutivo que constituya una Mesa de Trabajo por la Movilidad del área Central “con el objetivo de elaborar propuestas tendientes a mejorar la movilidad de modo integral en ese sector, tomando como punto de partida las estrategias centrales que se definen en el Plan Integral de Movilidad (PIM)”.

La misma estará conformada por el Consejo Consultivo del PIM, el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), el Ente de la Movilidad (EMR), y habrá un plazo de 180 días para que se presenten públicamente sus resultados.

La autora de estos proyectos, la concejala Anahí Schibelbein, del bloque Radical dio cuenta que el plan integral de movilidad y la implementación de los carriles exclusivos tenía tres objetivos: fomentar el uso del Transporte urbano de pasajeros, desalentar el uso de autos particulares y alentar el uso de transporte no motorizado. “Después de 15 años no es la misma ciudad. Muchos de esos objetivos no pudieron concretarse. La ciudad es un órgano vivo y toma sus propias decisiones”, indicó la edila.

Al respecto el concejal oficialista Mariano Roca, de Arriba Rosario, reconoció la importancia de revisión aunque destacó la dinámica participativa ciudadana de aquel entonces, y los acuerdos para desalentar el uso del auto particular.

“Es una discusión incómoda. Los carriles exclusivos han ayudado al sistema de transporte en general, redujeron el tiempo, ayudaron a la frecuencia. Para los vecinos, los linderos, es una incomodidad, una pérdida de libertades en beneficio de otras. Hay que estudiarlo”, precisó.

Ahora, ambos proyectos, el pedido de revisión de los carriles exclusivos y la constitución de la Mesa de Trabajo regresan favorablemente a la comisión de Obras Públicas para su despacho definitivo.