Rosario se prepara para una noche y madrugada de intensas tormentas, tras una jornada sofocante con más de 30 grados y viento norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los fenómenos comenzarán hacia la noche de este jueves y se intensificarán durante las primeras horas del viernes, cuando regirá una alerta naranja para el centro y sur de Santa Fe.

El director de Protección Civil municipal, Gonzalo Ratner, advirtió en diálogo con El Tres que “la inestabilidad puede llegar durante la noche, pero el riesgo será mayor en la madrugada del viernes”. Además, recomendó mantener la precaución hasta el mediodía, cuando se espera que los fenómenos comiencen a ceder.

De acuerdo con el SMN, la alerta amarilla rige desde la madrugada, con tormentas fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de hasta 90 km/h y posible granizo. Durante la mañana del viernes, la alerta se eleva a nivel naranja, con lluvias que podrían acumular entre 70 y 100 milímetros, acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Ante el pronóstico, la Municipalidad activó operativos preventivos en distintos barrios, con cuadrillas abocadas a la limpieza de bocas de tormenta, desagües y contenedores, además de la recolección de residuos. Se recomienda evitar circular durante la tormenta, mantener a los animales bajo resguardo y no tocar cables o estructuras metálicas en la vía pública.

Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde del sábado, con descenso de la temperatura. El domingo, día de elecciones, se espera una jornada fresca y sin lluvias, con mínima de 13° y máxima de 22°. Ante emergencias, se recuerda que se puede contactar a Defensa Civil al 103 o al 147 para reclamos por higiene urbana.