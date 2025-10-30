La Cámara de Diputados de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto de ley impulsado por la diputada Sonia Martorano, que incorpora por primera vez la regulación del vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud. La iniciativa amplía la actual Ley Nº 12.432, vigente desde 2005, y adapta la legislación provincial a las nuevas formas de consumo que crecen entre adolescentes y jóvenes.

“El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”, sostuvo Martorano durante la sesión. La propuesta fue aprobada con respaldo transversal de distintos bloques, que destacaron el carácter preventivo y educativo de la medida.

El texto aprobado prohíbe el uso de dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público, así como la venta de estos productos a menores de 18 años. También amplía las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de marcas vinculadas al tabaco o al vapeo, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, obliga a los Ministerios de Salud y Educación a desarrollar campañas de prevención, talleres en escuelas, materiales educativos y una línea gratuita de asesoramiento. La iniciativa reconoce tanto la adicción al tabaco como al vapeo como enfermedades que deben ser diagnosticadas y tratadas dentro del sistema de salud público y privado.

“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito”, explicó Martorano. Desde la oposición destacaron el consenso alcanzado y la necesidad de actualizar la mirada sanitaria frente a una práctica en expansión.

Con esta media sanción, Santa Fe se encamina a contar con una de las normativas más modernas del país en materia de control del tabaquismo. “La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, concluyó la legisladora.