Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Sonia Martorano que amplía la ley antitabaco provincial. La iniciativa incorpora la prevención y el control del vapeo y de los cigarrillos electrónicos, con foco en adolescentes. Busca actualizar la normativa sanitaria frente a los nuevos hábitos de consumo.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio este jueves media sanción al proyecto de ley impulsado por la diputada Sonia Martorano, que incorpora por primera vez la regulación del vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud. La iniciativa amplía la actual Ley Nº 12.432, vigente desde 2005, y adapta la legislación provincial a las nuevas formas de consumo que crecen entre adolescentes y jóvenes.
“El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”, sostuvo Martorano durante la sesión. La propuesta fue aprobada con respaldo transversal de distintos bloques, que destacaron el carácter preventivo y educativo de la medida.
El texto aprobado prohíbe el uso de dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público, así como la venta de estos productos a menores de 18 años. También amplía las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de marcas vinculadas al tabaco o al vapeo, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, obliga a los Ministerios de Salud y Educación a desarrollar campañas de prevención, talleres en escuelas, materiales educativos y una línea gratuita de asesoramiento. La iniciativa reconoce tanto la adicción al tabaco como al vapeo como enfermedades que deben ser diagnosticadas y tratadas dentro del sistema de salud público y privado.
“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito”, explicó Martorano. Desde la oposición destacaron el consenso alcanzado y la necesidad de actualizar la mirada sanitaria frente a una práctica en expansión.
Con esta media sanción, Santa Fe se encamina a contar con una de las normativas más modernas del país en materia de control del tabaquismo. “La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, concluyó la legisladora.