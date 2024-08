San Lorenzo: 60 familias en riesgo de desalojo por un polémico reclamo de hace 50 años

Más de 60 familias del barrio Villa Felisa de la ciudad de San Lorenzo están en riesgo de ser desalojadas de sus casas por un reclamo judicial de la inmobiliaria rosarina Vanzini, la cual alega ser la titular legítima de los terrenos donde viven los vecinos, y busca revender los lotes.

A comienzos de los '70, la firma Fraiman Vanzini SRL vendió alrededor de 15 terrenos a Juan Z, quien luego revendió los lotes a diferentes familias. Las compras fueron realizadas a través de boletos de compra venta y/o cesión de derechos, por lo que prácticamente ningún vecino tiene escritura de su lote. Aprovechando esta situación, la inmobiliaria que hace más de 50 años vendió los terrenos inició una persecución judicial contra los vecinos para volver a tener en su poder las tierras.

“La firma reclama los lotes, pero acá hay una trampa. Nosotros teníamos la intención de escriturar en algún momento, y esta gente fue minando la situación particular para que no lo hagamos”, indicó Darío, uno de los vecinos afectados, en diálogo con Rosario Plus. “Hace cinco o seis años que estos personajes vienen hostigando a las familias”, agregó.

El barrio Villa Felisa está en el oeste de San Lorenzo, entre la ruta 11, las vías del ferrocarril y el acceso sur a la autopista Brigadier López.

"Hace 17 años que compré el terreno con boleto de compra venta a una persona particular, cuando quiero escriturar me encuentro que estaba banda quería que le vuelva a comprar los lotes", comentó el hombre, sobre su situación en particular. “Llevé esta firma a juicio, estamos en proceso, pero la Justicia está a favor de esta gente”, lamentó.

Según relató el vecino, la inmobiliaria exige entre 12 y 17 mil dólares a los actuales propietarios para que puedan permanecer en los lotes, a pesar de la falta de servicios en la zona. “Son lotes que en su mayoría no tienen servicios básicos, no estamos en una zona residencial. Pedir los números que piden es una locura”, apuntó.

“La mayoría de las familias son de escasos recursos, gente de laburo, humilde”, indicó Darío, y recordó que la poca urbanización del barrio (calles de asfalto y cordón cuneta) se realizó gracias al pago de impuestos de los vecinos.

En cuanto a los antecedentes judiciales de Vanzini, el damnificado señaló que “en el plano judicial, esta firma cuenta con miles de juicios por este tipo de irregularidades en (Fray Luis) Beltrán, (Granadero) Baigorria, Andino”. “No sabemos por qué los ampara la Justicia, tal vez por poder”, apuntó.

Respecto al apoyo político del reclamo, Darío comentó que tanto el municipio como el Concejo Municipal están al tanto de la situación, pero no tomaron cartas en el asunto. “Nos sentimos abandonados como vecinos de San Lorenzo, salvo el concejal Martín Cerdera, el resto nos dio la espalda”, dijo.

“Estamos todos con incertidumbre de no saber si mañana dormimos en la calle. Yo estoy con hipertensión desde que comencé con esto”, concluyó Darío.

Ante el avance de Vanzini en la Justicia, los vecinos se encuentran preparando una demanda colectiva para frenar los desalojos y poder escriturar sus casas.