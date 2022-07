La cantora popular Roxana Carabajal vive en las últimas horas momentos de congoja mientras persiste la búsqueda por el paradero de su hija de Eva, de 9 años, quien fue vista por última vez el viernes pasado en la localidad de Carcarañá en compañía de su padre, Gonzalo Koller.

El hombre, ex pareja de la cantante, se fue con la menor el fin de semana a bordo de un auto gol blanco. El Ministerio Público de la Acusación (MAP) solicitó colaboración mediante un pedido de paradero el pasado sábado con una imagen del hombre y la nena.

Roxana se mantiene alerta ante cualquier novedad y hoy hizo pública esta situación ante los medios de comunicación de Rosario donde espera noticias sobre el paradero de la menor. Tras su reclamo a la fiscalía admitió que en estas últimas horas se trabaja intensamente para dar con ambos y que se sumaron aportes que pueden servir para encontrarlos, aunque prefiere esperar para evitar alguna pista falsa.

En ese sentido, dijo a Rosarioplus.com que la trascendencia del caso hace más visible la situación y que de esa manera mucha gente se entere sobre la situación de Eva y su papá. “Estamos en contacto permanente con la Fiscalía donde nos avisan sobre cada movimiento”, agregó.

“Estoy muy angustiada al no tener noticias de dónde está mi hija, de que él no se conecte, dar algún indicio de dónde están por eso a uno no le termina de cerrar qué es lo que está pasando”, marcó.

Sobre los hechos, la artista contó que ella llegó a Carcarañá a buscar a su hija, de la que tiene tenencia compartida desde que terminó su relación con Koller hace más de seis años y que la familia de su ex es quien le notificó de la ausencia de la pequeña. “Ella (Eva) viaja asiduamente entre Carcarañá y Córdoba, tenemos una tenencia normal ya estipulada que cuando yo trabajo y por lo que debo viajar, la nena se queda con la familia del padre”, refirió Roxana, que admitió que el vínculo que mantienen “es bueno y de mucho respeto”.

“Esto fue de la nada misma porque nosotros veníamos teniendo una muy buena relación y por Eva habíamos logrado una armonía en cuanto a los encuentros pactados para las visitas de la nena, había buenos acuerdos “, expuso desconcertada la artista ante la reacción del padre de su hija.

“Ahora nuestro único vínculo es nuestra hija por lo cual no puedo dar ningún tipo de información sobre su vida, siempre fuimos respetuosos de la intimidad de cada uno, por eso estamos pendientes de que esté todo bien”, agregó finalmente y relató que familiares de Gonzalo Koller tampoco pudieron comunicarse con él para averiguar en qué lugar se encuentra con la nena.

En tanto, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe publicó la búsqueda de la niña en las redes sociales. “Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Gonzalo Koller, de 35 años; 1,80 metros; contextura física delgada; tez trigueña; pelo corto, calvo; ojos color marrón. Tiene las cejas afeitadas. Y de Eva Koller, de 9 años; 1,10 metros; contextura delgada; cabello largo, color negro; y ojos marrones”, describieron, junto a la foto de los dos.

En ese comunicado precisaron además: “Ambos faltan de su domicilio en la ciudad de Carcarañá desde el día 8 de julio de 2022, entre las 5.10 y 5.15 de la mañana, cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco. Cualquier dato que sirviese para dar con su paradero, contactarse a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción”.