Distintos gremios y organizaciones sociales llevarán adelante este miércoles una “marcha de antorchas” por el microcentro rosarino para visibilizar el impacto del ajuste del gobierno nacional bajo la consigna “Por trabajo, salud y educación”. La convocatoria es a las 18.30 en la explanada del Cemar (San Luis y Moreno), desde donde se movilizarán hasta la plaza San Martín (Córdoba y Moreno).

Entre los sectores que confirmaron su participación se encuentran los sindicatos docentes Amsafé, Sadop, Fagdut y Coad, junto a ATE, el gremio de municipales y los profesionales de la salud nucleados en Siprus. A la protesta también se sumarán la Intersindical rosarina, que reúne a la CTA y la CGT, el Sindicato de Prensa, el Colegio de Psicólogos, agrupaciones universitarias, la Federación de Estudiantes Secundarios (Feser) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (Renace).

"Vamos a visibilizar el malestar de las trabajadoras y los trabajadores de la educación frente a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de la provincia", definió Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, en conferencia de prensa.

“El gobierno –continuó– ajusta en todos los frentes: en los salarios, en las jubilaciones, en las condiciones pedagógicas y laborales. Hablan de calidad educativa, pero con salarios de pobreza, con jubilados que cobran aumentos seis meses después, con escuelas sin condiciones edilicias, no hay calidad educativa posible”.

“Hoy un maestro o profesor está percibiendo $818.000, cuando la línea de pobreza ya está 300.000 pesos por encima. Los jubilados reciben un aumento de apenas $60.000 y recién lo van a terminar de cobrar en marzo del año que viene. Es una vergüenza”, repudió Alonso.

El gremio docente destaca la cuenta de que entre diciembre 2023 y el mes de julio pasado, el poder adquisitivo del sector perdió 30%. “Solo en 2024 la pérdida fue del 23%. En el primer semestre de este año, con una inflación del 16%, los salarios crecieron apenas un 13%: los activos perdimos un 3% y los jubilados un 8%”, precisó el titular de Amsafé.

“El gobierno tiene que dejar de mentir con los números. La realidad es que seguimos perdiendo contra la inflación, que seguimos por debajo de la línea de pobreza y que no hay inversión real en la escuela pública”, concluyó.