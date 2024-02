Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizaron este lunes una protesta a nivel nacional denominada la “fila del hambre” luego de que la ministra Sandra Pettovello anunciara la semana pasada que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.

En Rosario, el punto de encuentro fue en la sede local del Ministerio de Capital Humano, en España al 500. “Vinimos a ver si nos atienden y nos dan una respuesta. Los barrios están muy jodidos, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana”, señaló en Si989 Romina Saavedra de UTEP Rosario.

En este marco, detalló que en la ciudad hay unos 150 merenderos y cada uno asiste a 200 y 250 familias: “Nos abastecíamos de donaciones y hoy no las estamos recibiendo”.

“El gobierno no manda ni siquiera una caja de leche. Todos los días tenemos más demanda y no siempre se llega. Lamentablemente tenemos que cerrar las puertas en algún momento porque la realidad es que todos los compañeros ponen de su bolsillo e igual no se llega. En Nación ni nos tienen en agenda. No se puede sostener más esto pero esta lucha va a seguir porque los vecinos no llegan a fin de mes”, cerró Saavedra.

En Buenos Aires, la "fila del hambre" realizada frente al Ministerio de Capital Humano se extendió por más de 20 cuadras. Ante esta situación, la cartera que conduce Pettovello pidió hacer el reclamo por los “canales oficiales” y el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la ministra “jamás los ha convocado” a las personas que allí se concentraron.