El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta para este martes por la noche y la madrugada del viernes. La advertencia rige para los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo.

Se espera que él área esté afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que incluyen ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones emitidas por el SMN son: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; prestar atención ante la posible caída de granizo. También destancan mantenerse informado siempre por las autoridades.