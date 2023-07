La ciudad conmemora este domingo el Día de la Independencia con una fiesta popular que incluye, además de los acciones protocolares que la fecha amerita, el tradicional desfile gaucho, espectáculos musicales, feria, gastronomía y una exposición de autos antiguos. El Parque de la Independencia esta de celebración durante todo la jornada.

El acto oficial, encabezado por el intendente Pablo Javkin, se realizó minutos después de las 9 de la mañana, frente al monumento al general Manuel Belgrano y junto al mástil ubicado en el Parque de la Independencia (bulevar Oroño y avenida Lugones). Con el izamiento de la bandera se dio inicio a las celebraciones de la fecha patria.

Desde la tarima dispuesta en el lugar, el intendente que busca renovar su mandato en las próximas elecciones, destacó la unión de los próceres que lograron la libertad del país y pidió la autonomía de la ciudad para que, entre otras cosas “le devuelvan las deudas no pagadas y que la deuda federal con el interior en la Argentina se termine de una vez”.

“Aquellos líderes, aquellos próceres, en medio de esas turbulencias y en busca de un proyecto de nación, no gritaban, hacían. Sin embargo, si algo no se puede decir de ellos es que no fueron valientes ni que se escondían. Pero una cosa es ser firme y otra es gritar y ser maleducado. Toda una lección para este tiempo. Hay que volver a nuestros próceres, que consiguieron lo que les correspondía poniendo la cara, nunca escondidos y nunca difamando”, remarcó.

Cerca de las 10:30 inició el tradicional desfile gaucho. Distintas agrupaciones tradicionalistas a caballo, entre ellas Agrupaciones Gauchas de la Provincia de Santa Fe y Federación Gaucha de Santa Fe, exhibieron trajes típicos sobre los pasos acompasados de imponentes caballos.

Las tradiciones continuan en el patio de baile, con clases abiertas de zamba, gato y chacarera, ballet y música a cargo de DJ Zulema. También habrá un escenario principal con espectáculos musicales donde, a partir de las 12:30, dirán presente: Sol García, Nélida Argentina Zenón, Lele Lovato y Los Carabajal.

Además, en el marco de las celebraciones, la Federación Argentina de Cámaras de Rectificadores de Automóviles (Facra) organizó una exhibición de autos antiguos de todo tipo y color. Dicho evento podrá visitarse hasta las 18 de este domingo, horario en que cerrará el evento con el arrío de la bandera a cargo de la Asociación Amigos del Parque de la Independencia que acompañarán toda la jornada junto a la Agrupación Reservistas Argentinos.

Finalmente, a las 20:30, en el teatro Fundación Astengo (Mitre 754) se podrá disfrutar del Concierto Sentido a cuerdas, donde la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, junto a Joel Tortul, Pablo Farhat y Martín Tessa, abordará clásicos de la música argentina y composiciones de Tortul recorriendo distintos géneros: desde el tango y la música litoraleña hasta la chacarera y la zamba.