La comisión de Presupuesto del Concejo rosarino aprobó este martes un dictamen que exime a los transportistas de personas con discapacidad del pago de los tributos municipales 79 y 102 de la Ordenanza General Impositiva. Se trata de un beneficio de 430 mil pesos mensuales que se aplicará durante 180 días y podrá extenderse por otros seis meses.

La iniciativa busca aliviar la situación de un sector golpeado por el congelamiento de aranceles desde diciembre pasado y el aumento constante de combustibles, repuestos, seguros y demás gastos operativos. El proyecto original planteaba la eliminación definitiva de los tributos, pero en la comisión se acordó una versión transitoria para facilitar su aprobación.

El contexto de la medida está atravesado por la crisis del sistema de discapacidad, agravada por los recortes presupuestarios nacionales y el escándalo por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos. En ese marco, los transportistas advierten que se encuentran al borde del colapso.

La concejala radical Anahí Schibelbein, autora del proyecto, sostuvo que “las políticas del gobierno nacional están desfinanciando un sistema que vulnera derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad”. El debate en el recinto será este jueves y cuenta con el respaldo del Ejecutivo municipal.