El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológica de nivel naranja para la tarde de este sábado en Rosario y la región; ante esta advertencia la Municipalidad reiteró recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

El informe oficial, generado a las 6:16 de este sábado, destaca que el área será afectada por "tormentas fuertes o severas", y agrega: "Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h".

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", añade el parte del SMN.

Recomendaciones

Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario; tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos; mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, se aconseja a la ciudadanía tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección.

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de veredas; retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios; verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Después de la lluvia

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikunguña, hay que tener en cuenta vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua.

Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo; pero, en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.