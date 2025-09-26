Las clínicas y sanatorios de Rosario suspendieron la atención a los afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La medida afecta directamente a efectivos de Gendarmería, Ejército y Policía Federal que cumplen funciones en la ciudad y también a sus familias.

La Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa) decidió interrumpir las prestaciones debido a la millonaria deuda que IOSFA mantiene con los prestadores de salud, en un contexto de fuerte crisis financiera. Como consecuencia, los afiliados deben pagar de su bolsillo internaciones, consultas y tratamientos, lo que desató un fuerte malestar.

Desde ATE Rosario y el cuerpo de delegados del sector denunciaron la gravedad de la situación y anunciaron que los empleados de la obra social -quienes también son usuarios del sistema- realizarán asambleas y acciones de movilización para exigir una solución urgente.

En Rosario, el impacto es aún mayor debido al Plan Bandera, que incrementó la presencia de fuerzas federales en la ciudad. Según estimaciones, el número de afiliados en la delegación local de IOSFA se duplicó en poco tiempo, lo que acentúa la crisis.

Este jueves, la sede local de IOSFA amaneció con un cartel contundente: “Por razones ajenas a esta delegación, se encuentran suspendidos los convenios con Asociación Médica de Rosario (AMR) y Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa)”.

ATE Rosario recordó que hace una semana presentó una carta a la presidenta de la obra social, Betina Betsabe Surballe, reclamando medidas urgentes: “Es fundamental que se detenga el derrumbe económico y se dispongan soluciones concretas para sanear las finanzas de IOSFA”.

Finalmente, desde el sindicato subrayaron: “La salud de nuestras familias es vital. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para defender los derechos de los trabajadores”.