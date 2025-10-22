El powerlifting rosarino tiene motivos para inflar el pecho. Juan Páez, atleta del gimnasio Ministerio de la Fuerza, clasificó al Mundial GPC (Global Powerlifting Committee) que se disputa esta semana en Camboriú, Brasil, tras conseguir un destacado segundo puesto en el Campeonato Nacional.

“Fue una locura. Juan metió segundo lugar en el Nacional, muy bien peleado, y eso nos dio la clasificación. En el momento sentí una mezcla de orgullo, alivio y felicidad enorme. Venimos entrenando hace años para esto, con muchas competencias encima, pero cuando finalmente llega una clasificación así, te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena”, contó Ariel Rosental, director del gimnasio. “En el gimnasio lo vivimos como un logro colectivo, porque todos aportan algo en el proceso”, agregó.

Un templo de la fuerza en Rosario

Ubicado en Av. San Martín 3056, el Ministerio de la Fuerza es un gimnasio distinto. No hay entrenadores sacándose selfies ni rutinas de moda: es un espacio 100% para entrenar, donde se escucha de Sabina a La Renga y se respira fuerza libre. El ambiente es relajado, auténtico, con el sonido metálico de las pesas, la transpiración de los atletas y un espíritu de camaradería que se nota en cada levantamiento.

El camino hasta el Mundial

Páez entrena con Rosental desde hace varios años. “Al principio todo era más general, con objetivos de fuerza y técnica. Con el tiempo, fuimos afinando cada detalle, aprendiendo y entendiendo mejor mi cuerpo y lo que necesitaba para rendir. Pasé de ser un competidor amateur a entrar en los podios nacionales y ahora llegar a un Mundial. Fue un proceso de mucha paciencia y constancia”, contó el atleta.

Hoy, desde Camboriú

Juan Páez se encuentra hoy en Camboriú, junto a los propietarios del gimnasio y entrenadores Ariel Rosental y Franco Scozzati, quienes tienen a su cargo a los llamados “Poderosos Pitufos” —apodo que se ganaron por su característico atuendo azul—, un grupo de atletas que no paran de levantar kilos y de hacer despegar el nombre de Rosario en cada competencia.

Preparación al límite

En la etapa previa al viaje, los entrenamientos se ajustaron al máximo:

“Entrenamos cuatro veces por semana. Hay días más pesados, con los levantamientos principales —sentadilla, banco y despegue— y otros más técnicos o de accesorios. En esta etapa bajamos un poco el volumen, pero mantenemos la intensidad alta para llegar afilado. También se ajustan los descansos y la recuperación para no llegar cargado”, explicó Páez.

Rosental detalla que ahora el foco está en la estrategia y la técnica bajo carga máxima. “La fuerza ya está. Ahora se trata de pulir los detalles: cómo entrar al tablado, cómo respirar, cómo ordenar los intentos. Son cosas chicas, pero a este nivel marcan la diferencia.”

Los números del atleta

Actualmente, Páez tiene marcas personales impresionantes: 240 kg en sentadilla, 125 kg en press de banca y 240 kg en despegue, con un total de 605 kg en competencia oficial. “Siempre hay margen para mejorar, pero llegar a esos números con buena técnica ya es un orgullo”, aseguró.

Un desafío continental

El Mundial GPC reúne a competidores de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, además de invitados de Europa. “Va a ser un torneo muy fuerte, una oportunidad increíble para medirse con gente que tiene muchísima experiencia”, señaló el rosarino.

Cuerpo y mente

El trabajo mental también es clave. “Podés estar físicamente impecable, pero si la cabeza no está ordenada, no levantás. En las semanas previas trabajamos mucho en visualizar los intentos, controlar la ansiedad y confiar en el proceso. En el Mundial no hay margen para dudar”, destacó el atleta.

Orgullo colectivo

Para Rosental, acompañar a un atleta a un Mundial es una recompensa enorme:

“Siempre decimos que estos logros son una muestra de que el trabajo colectivo da resultados. No es solo un atleta que llega al Mundial, es el reflejo de una familia que se esfuerza todos los días por mejorar. Sentimos que representamos al gimnasio y a todos los que entrenan ahí.”

Y deja un mensaje para quienes sueñan con llegar lejos:

“No hay atajos. Todo llega si se trabaja con constancia, humildad y paciencia. No se trata solo de levantar más peso, sino de disfrutar el proceso. Lo más lindo de este camino no es solo competir, sino todo lo que aprendés en el trayecto.”