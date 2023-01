Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers juzgados en los Tribunales de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, rompió este martes el silencio para declarar que él no le dio una patada a la víctima y que "se frenó" cuando la vio tirada en el piso en la puerta del boliche "Le Brique".

El mayor de los dos hermanos Pertossi -el otro es Luciano- pidió la palabra en momentos en que se reproducía en la sala de audiencias un video de la madrugada del ataque: "Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes", dijo señalando con un puntero su imagen en la pantalla.

En su breve exposición, el imputado también se refirió al audio que tras el ataque les envió a sus amigos a través del grupo de WhatsApp "Los Boca3", en el que se lo escucha decir: "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie".

"Quiero aclarar que cuando yo estaba viendo el teléfono, uno de los chicos dice que ya hay agite en Zárate, que nos habíamos peleado. Yo no quería que mis padres se enteren que nos habíamos peleado", señaló ante los jueces.

Luego, el imputado se negó a responder preguntas por parte de la fiscalía y de los abogados del particular damnificado.

La presidenta del Tribunal Oral Criminal 1, María Claudia Castro, le preguntó si había alguna cuestión sobre la que estuviera dispuesto a responder preguntas, a lo que Pertossi dijo que no, por lo que se dio por terminada su exposición.

Ciro Pertossi es el tercer imputado que pidió declarar ante los jueces luego de que lo hiciera la semana pasada su hermano, Luciano Pertossi, y ayer Máximo Thomsen.

Para la jornada de este martes está previsto que también declaren las madres de Enzo Comelli, María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz, Erika Pizzatti, y el padre de Matías Benicelli, Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano y Ciro Pertossi, Mauro Pertossi.

Estos testimonios estaban pautados inicialmente para el miércoles pero fueron adelantados por pedido de la defensa y, en ese cambio, fue desistido el de Ana María Tártara, madre de Lucas Pertossi, que sería así el único imputado del que no declarará ningún familiar directo.

(Télam)