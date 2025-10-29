Este miércoles, habitantes de las favelas de Penha y Alemão encontraron al menos 58 cuerpos sin vida luego del operativo policial desplegado el martes contra el narcotráfico, el más sangriento en la historia reciente de Río.

Los vecinos, sin asistencia oficial, trasladaron los cadáveres hasta una plaza del barrio de Penha, donde los dispusieron uno al lado del otro para exigir respuestas. Imágenes difundidas por canales de televisión y redes sociales mostraron la magnitud de la tragedia, mientras las calles permanecían desiertas y las escuelas cerradas en medio del miedo generalizado.

Con el hallazgo de los nuevos cuerpos, el número de muertos asciende a 122, según el diario O Globo.

La recuperación de los cadáveres fue realizada principalmente por mujeres que buscaban a sus hijos, hermanos o parejas desaparecidos tras el tiroteo.

De acuerdo con el último parte oficial difundido este martes por la noche, el operativo dejó 64 muertos, entre ellos cuatro policías, además de 11 heridos y 81 detenidos. El despliegue, que movilizó a unos 2.500 agentes, tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas del país.

Durante la incursión, los narcotraficantes respondieron con bloqueos en las principales vías del norte de la ciudad, donde se concentran los barrios más pobres y conflictivos de Río.

Las autoridades aún no actualizaron el balance oficial ni confirmaron si los cuerpos hallados por los vecinos serán incluidos en la cifra de víctimas.