El conflicto con los trabajadores de la Terminal Puerto Rosario se trasladó este jueves a Gobernación, donde en horas del mediodía se realizó una reunión entre el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, y representantes del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (Supa), quienes en coordinación con el Ministerio de Trabajo nacional definieron "una hoja de ruta" para destrabar el conflicto. César Aybar, secretario general de Supa, se mostró optimista con la posibilidad de reincorporar a los trabajadores despedidos.

"Se está trabajando en el cambio de interlocutores por parte de la empresa, porque ya no son válidos. Está viniendo a Rosario el presidente de la compañía que responde al grupo chileno Ultramar con instrucciones claras de resolver el conflicto. Lo importante es que quedó claro que no hay posibilidad de solucionar el conflicto si no se reincorpora sin ningún tipo de restricción a los compañeros, además de pagarles lo adeudado", explicó Aybar a la salida de la reunión.

En tanto, explicó que en horas de la tarde se realizará una nueva reunión con los actores involucrados aunque se mantiene la medida de fuerza en las diferentes terminales. "La Provincia tomó el toro por las astas. Lo veníamos pidiendo públicamente, necesitábamos empezar a encauzar este conflicto. Se abrió una vía de dialogo con gente que tiene poder de decisión", remarcó el gremialista.

Asimismo, se refirió a los destrozos registrados más temprano en la Municipalidad de Rosario por parte de los trabajadores de la Terminal: "Lo que se vivió hoy no fue necesario para nada. No avalamos ningún tipo de violencia porque genera más violencia. Por los daños vamos a responder nosotros y voy a pedir las disculpas que corresponden a Pablo Javkin. Los compañeros están totalmente arrepentidos de esta situación. Somos personas de bien", enfatizó el dirigente gremial.