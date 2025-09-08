Diecinueve aves de la fauna autóctona fueron rescatadas en una vivienda de la zona sudoeste de Rosario. En el procedimiento se encontraron cardenales copete rojo, jilgueros, pepiteros, tordos y corbatitas, varias especies protegidas por estar en riesgo de extinción.

El operativo estuvo a cargo de la Oficina de Protección Animal, con apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Las aves fueron trasladadas a la sede Ribera del ministerio, donde quedarán en observación veterinaria hasta determinar su destino.

En la inspección, los agentes comprobaron que los animales estaban hacinados, sin higiene y sin medidas mínimas de seguridad. Según la normativa vigente, la tenencia, caza y comercialización de estas especies está prohibida a nivel provincial y nacional.

El decomiso se llevó adelante sin resistencia por parte de los moradores de la vivienda. Las actuaciones se realizaron bajo el Código de Convivencia Municipal, la Ley Provincial 4.830 y la Ley Nacional de Protección de Fauna (22.421).

“Fue un operativo muy importante, con un trabajo muy grande a partir de que pudimos actuar de inmediato. Vamos a seguir controlando y promoviendo acciones de protección y cuidado”, sostuvo el secretario de Control municipal, Diego Herrera, al destacar la continuidad de estas medidas.