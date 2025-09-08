Rescataron 19 aves silvestres, algunas en peligro de extinción
El operativo municipal halló ejemplares en condiciones de hacinamiento y sin higiene. Entre ellos había cardenales copete rojo, jilgueros y corbatitas, algunos en peligro de extinción. Los animales quedaron bajo resguardo del Ministerio de Ambiente.
Diecinueve aves de la fauna autóctona fueron rescatadas en una vivienda de la zona sudoeste de Rosario. En el procedimiento se encontraron cardenales copete rojo, jilgueros, pepiteros, tordos y corbatitas, varias especies protegidas por estar en riesgo de extinción.
El operativo estuvo a cargo de la Oficina de Protección Animal, con apoyo del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. Las aves fueron trasladadas a la sede Ribera del ministerio, donde quedarán en observación veterinaria hasta determinar su destino.
En la inspección, los agentes comprobaron que los animales estaban hacinados, sin higiene y sin medidas mínimas de seguridad. Según la normativa vigente, la tenencia, caza y comercialización de estas especies está prohibida a nivel provincial y nacional.
El decomiso se llevó adelante sin resistencia por parte de los moradores de la vivienda. Las actuaciones se realizaron bajo el Código de Convivencia Municipal, la Ley Provincial 4.830 y la Ley Nacional de Protección de Fauna (22.421).
“Fue un operativo muy importante, con un trabajo muy grande a partir de que pudimos actuar de inmediato. Vamos a seguir controlando y promoviendo acciones de protección y cuidado”, sostuvo el secretario de Control municipal, Diego Herrera, al destacar la continuidad de estas medidas.