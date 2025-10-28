El Gobierno nacional tomó impulso tras la victoria en las últimas elecciones y buscará avanzar con la reforma laboral que viene anunciando desde que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El proyecto que promueve el Ejecutivo intentará cambiar la lógica de los convenios de trabajo y facilitará la precarización de los trabajadores.

“Siguen enfocados en poner normativas que chocan contra la Constitución Nacional y los principios del Derecho del Trabajo”, afirmó el abogado laboralista, Sebastián Serrano Alou, en diálogo con Rosario Plus. “Se habla de modernización laboral, cuando todas las medidas apuntan a volver a lo que existía hace 100 años: una ausencia del derecho al trabajo”, agregó.

Uno de los puntos principales de la reforma que anunció el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, es la implementación del “salario dinámico”, donde los valores fijados en los convenios dejarían de ser “pisos” y pasarían a funcionar como “techos” de referencia.

“Están planteando un techo salarial, lo que se contrapone con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM)", indicó el letrado y apuntó: “La dinámica del salario va a ser hacia la pobreza, porque para arriba tiene un techo pero para abajo no hay piso”. Respecto de las variables que determinarán el valor del sueldo, el abogado remarcó que “nadie dice quién va a evaluar la productividad y el mérito” para aplicar aumentos.

El proyecto oficial también plantea eliminar la fijación automática de incrementos salariales en función de la inflación, con el objetivo de evitar indexaciones ajenas a la productividad y las capacidades de cada compañía. “Es una cuestión vieja como el trabajo que plantea una forma de recortar el salario de la gente. Lo que busca es proteger la ganancia de las empresas”, comentó el abogado.

“Van a cargar sobre la parte más débil (trabajadores) las malas decisiones de la parte más fuerte (empleador y Estado). Si a las empresas no le va bien es porque no hay buenas políticas económicas", concluyó Serrano Alou.

La posición de los gremios

Por su parte, desde distintos gremios de Rosario y región calificaron al proyecto de reforma que impulsa el Gobierno nacional como un sistema “semi esclavo”.

“La reforma laboral del gobierno es gravísima y no va a solucionar el problema económico de la Argentina", señaló Alberto Botto, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, y agregó: "El trabajador va a quedar muy indefenso porque se establece un sistema de no pago de indemnizaciones, un sistema de despidos con y sin justa causa y se pulveriza la jornada de ocho horas, se establece una de 12 horas y esto es semi esclavo, el trabajador no va a tener tiempo ni siquiera para estar con su familia”.

Para Mauricio Brizuela, titular del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), las medidas que impulsa el gobierno, “no generan empleo ni desarrollo, sino que sólo vulneran los derechos básicos de los trabajadores y de sus familias”. Además, cuestionó que una reforma de tal magnitud se promueva “de manera encubierta y de espaldas al pueblo trabajador”.

En tanto, Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario consideró que “no hay intención de este gobierno de buscar consensos a la hora de encontrar soluciones al problema laboral". "El trabajo en negro es fenomenal pero por lo pronto no se conoce en detalle el contenido de esta reforma y lo que si creemos que se debe dar un debate amplio sobre el tema”, dijo.

Asimismo, Sergio Rivolta, secretario adjunto de La Bancaria Rosario indicó: "Se está hablando de jornada laboral de 12 horas, de eliminación de indemnizaciones, banco de horas, de salario dinámico según productividad. No estamos en contra de una reforma laboral pero si queremos apoyar una reforma que mantenga los derechos conquistados y ampliar derechos”.

Por último, Marcelo Andrada, del Sindicato de Trabajadores Recolectores de Rosario: “Vienen por todos los trabajadores. Realmente el trabajador todavía no se da cuenta de lo que se viene. Según esta reforma un trabajador para ganar un salario acorde va tener que trabajar más de 12 horas. No se pagará horas extras. Estamos volviendo a la esclavitud. Lamentablemente todavía muchos no se dan cuenta. La canasta básica sigue aumentando, el sueldo bajando, fábricas cerrando y ahora viene por todos los derechos laborales.