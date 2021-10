Reclaman más acompañamiento municipal a las personas que recuperan su libertad

El servicio penitenciario provincial y federal viene siendo criticado en los últimos meses por la falta de eficacia en el control de algunos internos de alto perfil que siguen con su actividad delictiva desde el encierro. Ante esta situación, otras problemáticas que viene arrastrando el sistema carcelario desde hace tiempo quedan postergadas.

La ejecución de programas de capacitación y apoyo para disminuir la reincidencia de las personas que recuperan su libertad, tras cumplir con una condena, es una deuda que el Estado y la sociedad deben atender en el corto plazo.

Por esto, en el Concejo Municipal se debate la creación de un dispositivo de acompañamiento para personas que recuperen su libertad tras haber estado privadas de la misma. “Es una política de seguridad que intenta bajar la tasa de reincidencia”, señaló Alejandra Gómez Sáenz, autora del proyecto que cuenta con las firmas de sus pares del bloque Frente de Todos – PJ, Norma López y Eduardo Toniolli.

“Es muy importante trabajar sobre ese dispositivo de acompañamiento. Está muy descuidada esa parte, el Estado debe acompañar a las personas que salen porque si no lo hace el Estado lo hace la gente que anda en cosas malas”, expresó Jesús Romano, quien hace seis meses recuperó la libertad y forma parte de la cooperativa textil Ziza.

En diálogo con Rosarioplus.com, el hombre remarcó que el gobierno debe garantizar la inserción laboral de las personas que tras cumplir con una condena vuelven a la calle para empezar otra vez. “Debemos trabajar en conjunto para cambiar un poco todo lo malo que estamos viviendo”.

“Es una demanda que vienen construyendo muchos pibes y pibas que han cumplido su condena, que han recuperado su libertad y que una vez afuera se encuentran con que la sociedad, la vida cotidiana, les significa prácticamente una jungla”, indicó Alejandra Gómez Sáenz, en diálogo con Rosarioplus.com, y continuó: “No hay condiciones hoy desde la sociedad que habiliten el alojo de esas subjetividades, entendiendo lo que han atravesado. Tampoco hay herramientas del Estado para que los pibes y pibas que recuperaron su libertad empiecen a poder reconstruir su proyecto de vida, desde la reinserción laboral y la revinculación con su familia”

La iniciativa del bloque Frente de Todos – PJ se tratará en la comisión de Seguridad, en primera instancia, y luego pasará por Presupuesto y Gobierno antes de llegar al recinto. “Es un proyecto que lo presentamos pensándolo, también, como una política de seguridad, pero sobre todo como una política de integración social”, apuntó la edila peronista y agregó: “Nos parece que tiene que haber un acompañamiento del Estado para estos pibes y pibas que quieren progresar y construir otro proyecto de vida alejado de la posibilidad de delinquir”.

“Hay mucha gente que piensa el adentro como un castigo eterno, nosotros no pensamos desde ese lugar y no queremos esa discusión, queremos pensar cómo modificamos la tasa de reincidencia en Rosario y cómo acompañamos a los que salen de las instituciones carcelarias y quieren construir otro proyecto de vida”, indicó Alejandra, y destacó que muchas organizaciones trabajan en estos aspectos, pero la Municipalidad no cuenta con dispositivos para realizar estas tareas de acompañamiento.

La propuesta tomó como modelo dos iniciativas que se vienen llevando a cabo en las localidades de Lanús y Merlo, en Buenos Aires.

Cooperativa Ziza, el camino hacia un nuevo destino

La cooperativa textil Ziza fue la primera organización de trabajo creada en contexto de encierro de Santa Fe, a través de la cual venden los productos que confeccionan los propios pibes y pibas que están o estuvieron detenidos.

“Ziza comenzó con el sueño de ser una cooperativa en 2017. Se creó en el marco de un taller de comunicación, con compañeros de la Universidad UNR; fueron ellos quienes creyeron y vieron la necesidad de trabajo que teníamos”, recordó Jesús Romano, quien hace seis meses recuperó la libertad y forma parte de la asociación.

La cooperativa textil fue creada por los internos de la Unidad penitenciaria Nº6, ubicada en Avenida Francia 4800 y contó con el acompañamiento del colectivo La Bemba del Sur y la capacitación del programa Nueva Oportunidad.

“Tenemos una sede adentro y otra afuera de la Unidad. Adentro los compañeros se capacitan con el acompañamiento del programa “Santa Fe Más”. La sede de afuera está compuesta por siete compañeros y compañeras”, comentó Jesús.

Ziza fue la la primera cooperativa en la provincia de Santa Fe fundada en contexto de encierro y a nivel nacional es la segunda, después de “Kbrones” una experiencia similar realizada por internos penitenciarios de la ciudad de Buenos Aires.

Respecto a los desafíos de la organización en los últimos años, el cooperativista dijo: “A mí me tocó atravesar la pandemia desde adentro, fue muy duro. Pero lo sobre llevamos haciendo barbijos para todas la Unidad”.

“Proyectamos y soñamos con seguir creciendo. Hoy en día somos 7 pero proyectamos con ser muchos más y con un lugar más amplio”, concluyó Romano.