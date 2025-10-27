El sorteo N° 3316 del Quini 6 volvió a repartir alegrías y emociones en todo el país. En la noche del domingo, la fortuna viajó al sur argentino: un apostador de la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro se convirtió en el flamante ganador del Tradicional Primer Sorteo, al quedarse con un pozo de $2.372.659.254.

El ticket ganador acertó la combinación 11-29-36-39-42 y 43 convirtiéndose en el único ganador del premio mayor para la modalidad. La Segunda, con los números 05-14-20-24-32 y 34 no tuvo ganadores y acumula un pozo millonario para el miércoles próximo.

La Revancha que venía recargado con mas de 4400 millones de pesos en premios también quedó vacante con los números 25-34-40-42-43 y 45. El Siempre Sale dejó 18 ganadores con 5 aciertos, dónde cada uno se llevó más de 17 millones de pesos.

El pozo estimado para el próximo sorteo sigue siendo multi millonario ya que se ponen en juego más de 7500 millones para el próximo miércoles. No te olvides de pasar por tu agencia amiga.

