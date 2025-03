La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó un paro nacional por 24 horas a cumplirse el jueves 10 de abril en contra de la política económica del presidente Javier Milei. En ese marco gremios locales comenzaron con la organización de dicha jornada de protesta.

En dicho marco, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión en el camping del sindicato de Recolectores con gremios entidades gremiales que son parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) – Camioneros, recolectores, portuarios, marítimos, aéreos, peaje-

También formaron parte del encuentro la Corriente Clasista y Combativa (CATT) La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Estuvieron representantes del Sindicato de Recolectores de Rosario; camioneros alineados a Hugo Moyano, Peaje (Sutpa), Conductores Navales (Siconara), Dragado y balizamiento, entre otros.

En principio, el anfitrión de la reunión Marcelo Andrada adelantó que en dicha jornada no habrá recolección de residuos, tampoco actividad en el puerto local, en el aeropuerto, no circularán los camiones y se está evaluando una olla popular en el Cruce de av de Circunvalación y Pte Perón (Ex Godoy). Recordemos que la UTA nacional adhiere y se espera lo mismo con el gremio de colectivos en la ciudad.

“El paro será contundente”, anticipó el dirigente gremial

Asimismo, Edgardo Arrieta, del Sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario señaló: “Nos reunimos para analizar las medidas a llevar adelante en la jornada del paro y hacer cosas en conjunto. La idea es causar un hecho que repercuta a nivel municipal, provincial y nacional y tratar de que la gente interprete que el paro es por los derechos que nos están quitando a los trabajadores”.

Nicolas Martinez, del Sindicato de Cadetes de Rosario también manifestó: “Nosotros venimos plantado posición con llamar a un paro general desde hace tiempo, celebramos y vemos acertada la medida de fuerza de la confederación ya que sobran los motivos para hacerla, desde la pulverización de los salarios, el aumento del desempleo y también hay que estar movilizados por el nuevo acuerdo con el FMI que pretende ejecutar el gobierno a toda costa y que como resultado ya sabemos que solo deja mas hambre y pobreza para nuestro pueblo”.