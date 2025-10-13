Qué es “Varones Unidos”, el colectivo impulsado por el femicida de Córdoba
El principal sospechoso del doble femicidio en Córdoba, Pablo Laurta, fue uno de los fundadores de la organización.
Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo de 5 años, fue uno de los principales referentes de “Varones Unidos”, un colectivo uruguayo conocido por difundir mensajes contra el feminismo y por sostener discursos que justifican o relativizan la violencia de género.
El grupo -que se presenta como un espacio para “incorporar la perspectiva masculina en el debate de género”- opera desde hace años en redes sociales y foros digitales, donde promueve la idea de que los varones son víctimas de un supuesto “sistema feminista”.
Bajo ese argumento, niega las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, cuestiona las políticas públicas de género y desacredita a las víctimas que denuncian violencia.
En sus publicaciones, “Varones Unidos” invierte los roles de víctima y agresor: acusa a las mujeres denunciantes de ser manipuladoras o mentirosas, y plantea las denuncias por violencia como “falsas” o “instrumentales”.
Laurta utilizó las redes del colectivo para difamar a Luna Giardina, acusándola de “secuestro parental” y de manipular a la Justicia, mientras publicaba fotos de su hijo y buscaba instalar su versión del conflicto como símbolo de una supuesta “discriminación hacia los hombres”.
En este contexto, cabe señalar los antecedentes de violencia denunciados por Luna en Uruguay y en Argentina.