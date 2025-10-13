Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, y de secuestrar a su hijo de 5 años, fue uno de los principales referentes de “Varones Unidos”, un colectivo uruguayo conocido por difundir mensajes contra el feminismo y por sostener discursos que justifican o relativizan la violencia de género.

El grupo -que se presenta como un espacio para “incorporar la perspectiva masculina en el debate de género”- opera desde hace años en redes sociales y foros digitales, donde promueve la idea de que los varones son víctimas de un supuesto “sistema feminista”.

Bajo ese argumento, niega las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres, cuestiona las políticas públicas de género y desacredita a las víctimas que denuncian violencia.

En sus publicaciones, “Varones Unidos” invierte los roles de víctima y agresor: acusa a las mujeres denunciantes de ser manipuladoras o mentirosas, y plantea las denuncias por violencia como “falsas” o “instrumentales”.

Laurta utilizó las redes del colectivo para difamar a Luna Giardina, acusándola de “secuestro parental” y de manipular a la Justicia, mientras publicaba fotos de su hijo y buscaba instalar su versión del conflicto como símbolo de una supuesta “discriminación hacia los hombres”.

En este contexto, cabe señalar los antecedentes de violencia denunciados por Luna en Uruguay y en Argentina.