Pullaro anunció cómo será la renovación de la pista del aeropuerto de Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció este jueves la renovación integral de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, en una obra que será financiada en su totalidad por la Provincia ante la retirada del apoyo nacional. La inversión superará los $34.800 millones e implicará el cierre total de operaciones desde el 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre.

Durante una recorrida por el aeropuerto junto al ministro Gustavo Puccini y autoridades locales, el mandatario detalló que los trabajos incluirán el reacondicionamiento del tramo central de la pista, la reconstrucción en hormigón de las cabeceras y mejoras en la intersección con la calle de rodaje. El objetivo es duplicar la capacidad actual para aeronaves internacionales y mejorar la operatividad general de la terminal.

Pullaro destacó la importancia del aeropuerto como infraestructura estratégica para el desarrollo económico y logístico de la región. “Queremos abrirnos al mundo, consolidar mercados y generar nuevos para nuestras empresas. No podemos hacerlo sin puertos y aeropuertos en condiciones óptimas”, afirmó, al tiempo que lamentó el retiro de fondos por parte del Gobierno nacional.

La convocatoria para la presentación de ofertas estará abierta hasta el 18 de agosto. El proceso de evaluación y adjudicación se completará antes de fin de mes y las obras comenzarán el 1 de septiembre. Durante 90 días, el aeropuerto permanecerá cerrado para garantizar el avance de los trabajos, en coordinación con los organismos nacionales competentes.

El ministro Puccini explicó que se optó por una contratación directa debido a la urgencia y a los compromisos ya asumidos. Además, la pista pasará a tener un sistema ILS de categoría 3, lo que permitirá operar en condiciones de baja visibilidad y posicionará al aeropuerto entre los más importantes del país por su capacidad técnica.

La secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, detalló que también se trabajará sobre las dos plataformas, se mejorará el balizamiento y se adaptarán los ángulos de viraje para aviones de fuselaje ancho. Las mejoras permitirán ampliar significativamente la conectividad aérea de Rosario y potenciar su rol como nodo logístico del interior.