Impulsan en el Concejo un proyecto que propone incorporar puertos USB en todas las unidades del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP), con el objetivo de modernizar el servicio y adaptarlo a las necesidades de los usuarios.

La iniciativa de la edila María Fernanda Rey se fundamenta en la experiencia de otras ciudades del país, como Córdoba, donde las nuevas unidades ya cuentan con este equipamiento tecnológico y fueron valoradas de manera positiva por los pasajeros.

En ese sentido, la concejala remarcó que la propuesta es técnica y económicamente viable en el contexto local.

El proyecto establece que cada unidad deberá contar con puertos USB Tipo A y Tipo C, garantizando compatibilidad con la mayoría de los dispositivos móviles actuales y prolongando la vigencia de la medida frente a futuras tendencias tecnológicas.

Además, se fijan condiciones mínimas de seguridad y eficiencia, como la disponibilidad de corriente de salida de al menos 5V/2A por puerto. En tanto, la ubicación de los cargadores será en la parte trasera de los asientos, de manera accesible para los pasajeros.

El esquema plantea que las nuevas unidades del TUP deberán incorporar el sistema de forma obligatoria, mientras que las ya existentes contarán con plazos razonables de adaptación, lo que -según el proyecto- asegura equidad y previsibilidad para los prestadores del servicio.