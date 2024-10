En la agenda del concejal Lisandro Cavatorta, la falta de baños públicos en los espacios verdes de Rosario es uno de los temas que lo ocupan. Y a su propuesta aún en ciernes para que la Municipalidad construya sanitarios donde no los hay, y reabra los que ha clausurado, ahora le agregó otra iniciativa que supone una medida de doble faz: seguridad y contención social. Ha presentado un proyecto para rescatar la figura del “cuidador del baño” como contraprestación laboral para beneficiarios de planes sociales.

“Tenemos claro que si nadie los controla, no duran. Pero con la excusa de que los vandalizan no podemos seguir sin hacer nada. Por eso es necesario que vuelvan los cuidadores fijos y que los baños en plazas y parques de la ciudad estén en condiciones. Hablamos de baños antivandálicos, bien iluminados, con videovigilancia y controlados adecuadamente. Es algo básico, no es mucho pedir. Se puede y se debe hacer en la segunda ciudad de país. Este es uno de los muchos reclamos que la gente me hace en la calle”, señaló Cavatorta.

La falta de sanitarios en los espacios públicos es notoria, especialmente con el creciente uso de parques y plazas por parte de los rosarinos. Un caso emblemático es el de la Plaza Sarmiento, en San Luis y Corrientes, que además funciona como una pequeña terminal de colectivos por donde transitan miles de personas diariamente.

“Faltan baños públicos en toda la ciudad, pero hay lugares donde su necesidad es crítica, como en la Plaza Sarmiento,- señala Cavatorta. “La dueña del bar por Entre Ríos me dijo que son decenas de personas por día las que le piden pasar al baño. Ella lo permite, pero el costo del mantenimiento se le hace cada vez más difícil, aparte que no está obligada.

El concejal Cavatorta presentó un proyecto que fue aprobado por el Concejo Municipal en mayo de este año para esta zona de la ciudad e incluso ahora también presentó el diseño. Una obra de arte a cielo abierto en armonía con el entorno.

“Ya se aprobó nuestro proyecto en el Concejo, fue bien recibido por la Secretaría de Obras Públicas del municipio y esta semana hasta acercamos el diseño. Proponemos instalar un baño con forma de dedal, en homenaje a la rica historia textil de calle San Luis. Lo hablamos con los comerciantes del Paseo Comercial y la idea les encantó. Está comprobado que la gente tira basura donde “ve” basura, rompe más lo que “está roto” y cuida más lo que “le gusta más”. Debemos recuperar el orgullo por nuestra ciudad y cuidar mejor lo que es de todos. Pero primero el estado.”, agregó el edil.

Ante la consulta sobre quiénes podrían encargarse del control de los baños, el presidente del bloque Justicialista del Concejo Municipal sugirió tres alternativas: “Como contraprestación laboral para beneficiarios de planes sociales como Potenciar Trabajo o Argentina Trabaja; a través de cooperativas, como ocurre en el baño junto al Monumento a la Bandera; o reasignando empleados municipales ya existentes. No se generaría un gasto adicional con esto”.

Cavatorta concluyó: “Todas las grandes ciudades del mundo tienen baños públicos, y nosotros también debemos tenerlos. Baños antivandálicos, bien iluminados, vigilados y bien controlados por cuidadores sanitarios como contraprestación laboral de un beneficio social. No podemos dejar de actuar por miedo a no poder mantenerlos. Esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los rosarinos y también de los miles de turistas que nos visitan”.