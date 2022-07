Priscila Denoya, fue absuelta por el asesinato del personal trainer Marcos Guenchul. La ex pareja de la víctima brindó una entrevista y habló sobre el veredicto que condenó a 20 años a Caio Soso y Maximiliano Panero, el primero pareja de Priscila, quienes asesinaron a Guenchul.

En exclusiva para Telefé Noticias Denoya dio su versión. “No le pregunté a Caio lo que pasó esa noche”, aseguró. “Yo no hice nada ni participé en nada”, remarcó y seguido sostuvo que “no estoy obligada a llenar silencios. No puedo dar respuesta a todo, sino hasta donde puedo. Me preguntan ‘por que hiciste esto’, hice hasta donde pude y no puedo decirte más, hasta ahí llega la respuesta, porque muchas veces esperan una respuesta extensa, llantos”.

Además, expresó: “Expliqué que lo que yo hice fue encubrimiento, que actué mal y que no hice lo que la sociedad, o esta Fiscalía que se disfraza de ejemplar, hubiese esperado. Hice lo que me salió en esa situación, embarazada”.

Respecto a la noche del crimen de Marcos, Denoya sostuvo: “Estuve todo en mi casa, fui a trabajar, fui a buscar a mi hija al jardín y estuve con mi hija, como lo señalan las antenas. Y cuando Caio y el otro chico que realmente no lo vi, y se ve que eso el Fiscal o no escucha bien o no interpreta bien, está mintiendo porque está tergiversando mis dichos”. “No hay comunicación mía con Panero”, agregó.

En tanto, sobre la vinculación de Caio y el crimen, comentó: “Él me dice que habían ido y no sabía lo que había pasado, hasta que nos enteramos del fallecimiento de marcos, y ahí yo lo eché. Pero no había muchas certezas, nos guiamos por la tele. Lo eché por un montón de cosas, que se había manejado solo y fue lo que me salió en ese momento”.

“Me dijo que habían ido -prosiguió-, que lo había querido apretar, por motivos de él y que había salido mal. Que la persona con la había ido, llevó un arma y no sabía y que todo se desmadró, y que él no supo qué hacer. Estuvieron un rato acá afuera hasta que llegó mi papá”.