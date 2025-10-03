El Presupuesto Participativo 2026 fue presentado este jueves, en la plaza del barrio Olímpico (avenida del Deporte y Maldonado), y los rosarinos ya pueden acceder a la votación de los 72 proyectos.

"Este año volvemos a poner el foco en los espacios públicos y elegimos dos ejes distintos. Por un lado, la recuperación de plazas de cercanía, y por el otro, la reconversión o erradicación de microbasurales en plazas de bolsillo. La verdad es que la edición anterior del Presupuesto Participativo tuvo muy buena aceptación y este año ya hicimos seis transformaciones urbanas que votaron los vecinos", explicó la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru.

Por otro lado, la funcionaria se refirió a la Propuesta Joven que se aplicará por segundo año consecutivo: "Este año repetimos la iniciativa para que puedan votar los chicos desde los 13 años. Sobre todo teniendo en cuenta que de los casi 29.000 rosarinos que dieron su voto en el P.P., el 10 por ciento fueron chicos de entre 13 y 16 años".

Dos ejes para transformar la ciudad

Los vecinos podrán elegir cuatro proyectos del distrito que opten: dos en la categoría plazas y espacios verdes, que abarcan mejoras integrales de plazas de cercanía para potenciar el disfrute de las familias, las infancias y el deporte; y dos en la categoría transformaciones urbanas, que propone recuperar espacios degradados o puntos de arrojo crónico de basura para transformarlos en lugares transitables, seguros y apropiados por la comunidad.

Del proceso resultarán ganadores 24 proyectos, cuatro por distrito. Una vez definidos, se trabajará junto a vecinas y vecinos en instancias presenciales de diseño participativo para sumar ideas y construir colectivamente las renovaciones.

Una tradición de participación

Desde 2002, Rosario se consolidó como ciudad pionera en políticas de participación ciudadana, con un modelo que fue creciendo en innovación y alcance. El Presupuesto Participativo, que comenzó en los barrios con asambleas vecinales, hoy se adapta a los nuevos tiempos con votación digital y presencia territorial de equipos municipales que acompañan a las y los votantes.

En esta edición, además de la modalidad online, habrá puestos de votación asistida en todos los distritos para garantizar que nadie quede fuera del proceso.

Las propuestas

Tras su lanzamiento, ya está disponible la votación de los 72 proyectos de manera online a través de rosario.gob.ar, que se extenderá hasta el 20 de noviembre.

Uno por uno, estos son los 72 proyectos ordenados por eje temático y distrito al que pertenecen, los que pueden ser votados ingresando a la web oficial del municipio:

Plazas de cercanía

Av. Ovidio Lagos e Ituzaingó (Centro)

Plaza Pupich (Centro)

Plaza Dr. Julio Maiztegui (Centro)

Plaza Florencio Sánchez (Centro)

Plaza Bélgica (Centro)

Plaza Dr. Bernardo Dell'Oro (Centro)

Plaza de los Derechos Humanos (Sur)

Plaza José Costarelli (Sur)

Plaza Homero Manzi (Sur)

Plaza Corrientes (Sur)

Plaza Rodolfo Walsh (Sur)

Plaza José Hernández (Sur)

Calle 2106 y La Cumparsita (Sudoeste)

N. Ferraza y Laprida (Sudoeste)

Rodríguez y Lido (Sudoeste)

Av. Francia y Laguna del Desierto (Sudoeste)

Av. Batlle y Ordóñez y Moreno (Sudoeste)

Plaza J. G. Condorcarqui (Sudoeste)

Comandos 602 y Dr. Riva S/N (Oeste)

Plaza Los Amigos (Oeste)

Giacaglia y Montes Carballo (Oeste)

Plaza Dr. Rodolfo Rivarola (Oeste)

Av. Provincias Unidas y Juan XXIII (Ex Biedma) (Oeste)

Plaza Rosetti (Oeste)

Plaza Santa María Rosales de Duboe (Noroeste)

Vélez Sarsfield y Magallanes Bis (Noroeste)

Forest y Colombres (Noroeste)

Ugarteche y O'Higgins (Noroeste)

Chaco entre Av. Génova y J. J. Paso (Noroeste)

Espacio verde frente al Polideportivo 7 de Septiembre (Noroeste)

Plaza Roberto Fontanarrosa (Norte)

Plaza 2 de Abril (Norte)

Plaza José Martí (Norte)

Plaza Soldado Desza (Norte)

Plaza Maquinista Gallini (Norte)

Ghiraldo y Av. Casiano Casas (Norte)

Transformaciones urbanas