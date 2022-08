El colectivo de profesionales y servicios que trabajan con la discapacidad de personas, además de familiares de estos pacientes, se manifestaron este martes en el Monumento a la bandera para hacer visible su reclamo ante la falta de atención y presupuesto del Estado para con estas prestaciones de salud.

La protesta se hizo en sintonía con otras manifestaciones similares en otras ciudades del país.

Maestros, transportistas, terapeutas y todo el vasto abanico que atienden a personas con discapacidad se declararon en un estado de movilización y protesta por 72 horas, entre el lunes y el miércoles.

"Paramos porque este mes las obras sociales no nos pagaron. La Superintendencia de Salud de la Nación no les depositó el dinero, no tenemos fecha de cobro y no sabemos cuándo será", explicaron.

El sistema funciona de manera tal que los prestadores de discapacidad trabajan a mes completo y en los primeros días del mes siguiente la obra social correspondiente a cada paciente les recibe la factura de ese período. La obra social audita esa prestación y, si está bien, gira a Superintendencia al otro mes, o incluso al siguiente. Y luego, desde ese organismo se gira el dinero pertinente a la obra social, y esta finalmente se lo deposita al prestador, trámite que lleva un mes más.

Por lo tanto, los servicios que este colectivo debería haber cobrado en agosto fueron realizados entre abril y mayo.

"Nadie debería cobrar su sueldo con 2 o 3 meses de demora. Los profesionales debemos pagar además de nuestros gastos personales, alquileres de consultorios, monotributo, matrícula, seguros, caja de jubilación, materiales y capacitación", añadieron.