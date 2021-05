Portuarios se plantaron de paro en reclamo de ser vacunados

Los sindicatos marítimos iniciaron este miércoles un nuevo paro de 48 horas en reclamo de ser incluidos como prioritarios en el esquema de vacunación contra el coronavirus. La semana pasada habían realizado otra medida de fuerza en todo el país y no recibieron respuestas.

Los trabajadores de los gremios vinculados al trabajo portuario son parte de los que por trabajar manipulado las cargas de la exportación e importación de mercaderías fueron declarados esenciales desde el comienzo de la pandemia por el decreto 297 /20.

“Parece que solo somos esenciales para generar los dólares de la exportación”, plantea Cristian Cardozo, delegado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Puerto San Martín en dialogo con RosarioPlus.

“El reclamo no es nuevo, hace tiempo que estamos pidiendo que nos tengan en cuenta para la vacunación. Se nos murieron 4 compañeros en el sur. No los dejaban bajar en los puertos por estar contagiados y se terminan muriendo arriba de los barcos sin atención médica”, cuenta Cardozo.

El reclamo escaló la semana pasada cuando los gremios vinculados a la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la Argentina, tras infructuosos reclamos, inició un paro de 48 horas que en nuestra zona dejó 23 barcos en puerto y 14 barcos en rada con pérdidas que oscilan entre los 20 mil y 30 mil dólares por día por embarcación en espera.

“Ante el exponencial incremento del nivel de contagios en todos los sectores de nuestra actividad. La lamentable pérdida de cuatro compañeros y el fracaso de todas las gestiones que venimos realizando ante distintas Autoridades Nacionales desde que se inició la pandemia nos obliga a reclamar”, afirma el comunicado que una docena de gremios hicieron público esta semana al inicio de un nuevo paro de 48 hs.

El reclamo se concentra en que “el personal embarcado sea declarado prioritario para la vacunación contra el COVID - 19. Que se cumplan los protocolos de prevención y se garantice la adecuada atención medica en todos los puertos del país. Así podremos obtener las garantías necesarias para seguir desarrollando esta actividad de carácter estratégico como trabajadores esenciales, así declarados desde el inicio de la pandemia”, afirman los marítimos en su comunicado.

En el mismo también argumentan que por las características propias de la actividad se encuentran mucho tiempo lejos de la posibilidad de atención médica y que las condiciones de trabajo hacen imposible el debido distanciamiento e impiden un correcto aislamiento de aquellos que en navegación presenten síntomas. “Estas circunstancias nos colocan en una situación mucho más riesgosa que al resto de otras actividades”, aseguran.

Falta de controles y peligro en la vuelta a casa

“Nosotros somos trabajadores de puertos de cabotaje por lo que cada dos días o 72 volvemos a nuestros hogares. En esta zona por ejemplo tenemos afiliados al SOMU desde Gaboto a Granadero Baigorria, y nosotros tenemos acá barcos de Brasil, Paraguay y Chile, que traen las cepas nuevas como la de Manaos. Nosotros tenemos contacto estrecho con los prácticos de esos barcos y después volvemos a nuestros hogares. No se toma dimensión de la problemática que podemos traer a las ciudades también”, afirma el delegado del SOMU de Puerto San Martín.

El comunicado repudia “el maltrato y abandono recibido por los tripulantes afectados por COVID-19 en diferentes Puertos del País. La indiferencia e inacción de las distintas Autoridades de todos los niveles”

“Somos esenciales para generar los dólares pero no para la vacunación. Somos 2500 trabajadores que trabajamos los 365 días al año y vemos que se desconoce nuestra actividad. Nosotros ponemos la mano de obra para que salga la producción y también ponemos los muertos”, dice Cardozo quien además denuncia que “después hablan de protocolos pero acá no hay protocolos, nos basamos sobre una declaración jurada que hace el capitán de cada barco diciendo que están todos sanos, en eso se basa sanidad de frontera, controles no hay prácticamente”

A la medida adhieren gremios de todo el país como el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos,

Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, Asociación Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Sindicatos Unidos Petroleros e idrocarburiferos,

Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Centro de Comisarios Navales y el Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones

“Somos trabajadores especializados, que lleva tiempo formar. Si no hacen algo vamos a tener problemas. Hay más accidentes laborales, porque estamos trabajando con menos compañeros por los contagios. Más allá de las medidas de fuerza esto va a terminar parado porque no va a haber gente para laburar”, afirma el trabajador del cordón industrial.