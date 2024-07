Desde hace algunos años las empresas de servicio de limpieza avanzan sobre el mercado de consorcios de edificio, por encima de la histórica figura del encargado, usualmente llamado portero. Y en esa tensión originada en la decisión de las administraciones de consorcios de optar por la tercerización y prescindir del empleado fijo, se suscitan acusaciones cruzadas.

El conflicto está bien contado en la serie de Star+ El encargado, donde una parte de quienes habitan un edificio porteño quiere, después de 20 años de trabajo, echar al suyo, Eliseo –protagonizado por Guillermo Francella– y contratar una empresa de limpieza.

Los administradores y consorcistas, en Rosario, cuestionan el oficio del encargado y le reprochan que no sacan la basura de los departamentos hasta el contenedor de la calle. Y los encargados, desde su sindicato SyteryH, replican que el asunto es que los consorcios se niegan a pagarle el plus por esa tarea, acordado en convenio colectivo de trabajo. Y que tampoco se lo pagan a los y las empleadas de las empresas tercerizadas pese a estar vigente por ley.

“Una vez más dejamos en claro que no es que el trabajador de la empresa de limpieza no debe realizar el retiro de residuos sino que no lo están abonando, a pesar de ser cobrado al consorcista. El consorcista paga el servicio pero debe realizar la tarea él mismo”, indicó el titular del sindicato en Rosario, Claudio García. ”¿O acaso los consorcios que tienen empresas de limpieza pagan menos expensas que los que tienen encargados de edificio?”, inquirió.

El gremialista reconoció que “las empresas de limpieza hoy están ocupando, en parte, el rol del encargado de edificio”. “Nuestro convenio colectivo de trabajo ha sido modificado para contemplar la figura de ese trabajador en la propiedad horizontal”, abarcó García.

Pero sobre la controversia en torno al retiro de residuos domiciliarios, señaló: “”Es una de las funciones de este trabajador, al igual que del encargado de edificio, y debe ser abonado como un plus".

Como la práctica llevó en muchos casos a que sean los vecinos quienes saquen desde sus departamentos la basura hasta la calle, la queja y los contratiempos no tardaron en llegar. Y hasta intervino la Municipalidad al pedir “mayor responsabilidad a la hora de llevar los desechos al contenedor, principalmente a respetar franjas horarias”.

“Cuando se precariza un sector obrero no sólo se perjudica al mismo sino a una sociedad y su orden”, apuntó el representante sindical de los encargados.

“El problema está en que muchos titulares de empresas de limpieza y administradores no quieren pagar el plus, y así intentan hacer una diferencia económica a su favor; lo cual si bien nosotros lo denunciamos públicamente es necesario que el municipio realice un control estrictamente de las cuasi empresas ( integradas, en su mayoría, por administradores, ex empleados y familiares o allegados a los mismos) y ratificamos la necesidad del apoyo del municipio en esta situación aprovechando que el intendente Pablo Javkin está tan preocupado como nosotros en la cuestión de la limpieza e higiene de la ciudad”, apuró García.

Piden cita con Javkin

En este marco, el SuteryH envió el mensaje al Ejecutivo municipal. El gremio quiere llevar su posición ante el intendente y bregar por una ordenanza que regule el mercado de empresas de limpieza y sus empleados que trabajen en propiedad horizontal.