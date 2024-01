Las prepagas ya aplicaron incrementos significativos en sus servicios y los tarifazos en las boletas de la luz y el gas están a la vuelta de la esquina; por esto, desde la Defensoría del Pueblo de Santa Fe anticiparon que se preparan para tener "un febrero o marzo muy movido" en cuanto a denuncias ciudadanas, reclamos y asuntos para intervenir.

"Nosotros, como parte de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) nos pronunciamos contra el DNU; además, estamos llevando a cabo acciones sobre diferentes puntos", indicó Jorge Henn, Defensor del Pueblo Santa Fe, en diálogo con Rosarioplus.com.

Según comentó el ex vicegobernador de la Provincia de Santa Fe, el impacto de la desregulación de precios que impulsó el DNU 70/2023 todavía no recayó de forma directa en el bolsillo de los santafesinos. "Todo esto va a impactar, tristemente, en febrero o marzo", señaló Henn, comentó que todavía no percibieron un incremento exponencial en las denuncias de los ciudadanos.

Por su parte, Gabriel Savino, que comparte la dirección de la Defensoría del Pueblo Santa Fe con Henn, anticipó: "El aumento de los servicios públicos (energía eléctrica, transporte, gas y agua) y los impuestos municipales y provinciales, que seguramente tendrán un incremento, van a perjudicar a la canasta de cada una de las familias". "El DNU va en detrimento de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos", agregó.

"Vamos a tener un febrero o marzo muy movido", anticipó el ex vicegobernador y aclaró: “Nos estamos preparando, hicimos un dossier sobre el impacto de las normas porque prácticamente hay que ponerse a estudiar de nuevo. Hay que reforzar el área de atención para lo que pueden ser unos meses movidos”. "Tuvimos reuniones con los directores e instructores que atienden al público, se anilizó y evaluó todo el DNU", acotó Savino y remarcó que Santa Fe cuenta con equipos técnicos profesionales para afrontar esta situación.

Prepagas desbocadas

La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), luego de mantener una serie de encuentro con los defensores del país, advirtió sobre el impacto de la suba del valor de las cuotas de las prepagas en los ancianos.

“Señalamos especialmente la situación de las personas adultas mayores quienes, con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema", indicaron desde la entidad nacional, a través de un comunicado, y apuntaron: “Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros”.

Además, desde ADPRA recordaron que ya se registratron numerosos pronunciamientos de la Justicia Federal y de la Superintendencia de Servicios de Salud donde “se ha dicho que los incrementos de cuota en razón de la edad son arbitrarios y que, en razón de ello, debían dejarse sin efecto con reintegro a los usuarios de los importes abonados”.

"Entonces y para evitar estos perjuicios, esbozamos una suerte de compatibilización entre las necesidades de la población afectada y cautiva, como ya se dijo, y la autonomía de la voluntad para contratar. Y, se nos ocurre -muy provisionalmente como al inicio se advirtió- que bien podría mantenerse el régimen vigente -antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas- con aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y, el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato", concluyeron.

"Lo que se plantea desde la Defensoría es que el criterio de aumento sea acorde a los ingresos de los adultos mayores, ya con las prepagas prexistentes", aclaró Savino, en diálogo con Rosarioplus.com, y destacó: "Por este tema ya tuvimos varias consultas".

"Otro tema que va a venir son los grandes aumentos que va a haber en el sistema educativo, no solo con el insumo escolar sino con las subas en las cuotas de las escuelas", advirtió el Defensor.