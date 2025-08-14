La tradicional peregrinación a pie desde Rosario hasta San Nicolás no se realizará este año por decisión de la Comisión General de la Arquidiócesis de Rosario, la cual aseguró que no estaban dadas "las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos”. Sin embargo, desde la Provincia desmintieron la versión de la Iglesia.

“La decisión ha sido tomada por razones de fuerza mayor, ajenas a la organización, que imposibilitan el desarrollo del evento en las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos”, aclararon los organizadores de la caminata, a través de un comunicado en las redes sociales.

La procesión, que se realiza desde 1995, había sido suspendida solo en tres ocasiones: 2010 por un conflicto gremial con cortes de ruta y en 2020 y 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

En los últimos años, los fieles partían desde la intersección de Arijón y Ayacucho para recorrer cerca de 70 kilómetros hasta llegar a la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Por su parte, desde el Gobierno provincial desmintieron “enérgicamente que se haya expresado no poder cumplir con el servicio de seguridad que implica tan caro acontecimiento a los fieles católicos”.

“Tanto la Peregrinación Rosario-San Nicolás como otros eventos ya previstos en el calendario anual, están contemplados en la grilla de los movimientos masivos que se realizan en la provincia, por tanto están previstas sus coberturas de antemano”, señalaron.