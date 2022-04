David Cocucha es un joven que vive en la zona de La Siberia y realiza performances de rap con contenidos académicos en las facultades de la UNR como una forma de ganarse la vida. Su presencia y sus fraseos en las aulas del Centro Universitario Rosario ya son conocidas por esa comunidad, y la mayoría lo acepta como parte de la vida académica en el predio de Riobamba y Uriburu. Rap y poesía urbana repentina a cambio de unas monedas.

Pero esta semana, la performance de @mc.cocucha tropezó con el rechazo de una estudiante de Psicología, que publicó en la red social Tik Tok una filmación furtiva del joven brindando una de sus actuaciones en clase, con su beba en brazos. El posteo disparó numerosos comentarios, en su mayoría negativos, y se viralizó.

David Cocu se sintió difamado, y por eso salió a repudiar el hecho desde su cuenta de Instagram . Expresó que la publicación de la joven le resultó “muy dolorosa” porque tuvo que leer comentarios discriminatorios y que llegaron a poner en duda el origen de su hija con quien fue a realizar su performance artística.

Consultado por Ariel Bulsicco en Sí 98.9, David aseguró: "Tengo 22 años y hace más de 10 que paso por los salones compartiendo mi arte. Entro solo con el consentimiento de cada docente. Y el lunes fui con mi nena de cuatro meses a la facultad de Psicología. Y una estudiante se tomó la libertad de grabarme cuando cantaba un rap e hizo un Tik Tok diciendo que era su primera vez en la universidad pública y que no sabía que podía entrar cualquiera a manguear", relató.

Aclaró además sobre su arte y fuerza de trabajo: "Es una herramienta de trabajo para traer un plato de comida a mi casa, y no hago cualquier tipo de rap. Estudio los temas que trabajan, he hecho rap sobre el Complejo de Edipo, sobre la interpretación de los sueños, he hecho sobre la plusvalía, sobre filosofía, trabajo social. Es mi forma de validar las colaboraciones de cada estudiante para salir adelante en la vida".

Cuando supo por una vecina sobre el video fue doble su preocupación al ver la viralización que tuvo: "Tiene 400.300 reproducciones, 40 mil Me gusta y más de mil comentarios que eran denigrantes, con xenofobia sobre mí y mi hija. Se llegó a decir que es un bebé robado o alquilado. Es muy doloroso. Decían que saben dónde va a quedar mi hija con la clase de padre que tiene. Yo puedo ser pobre, negro y de la villa, pero tengo un alma y un corazón, soy de carne y hueso, y parte de lo que soy es gracias a la universidad, a cada docente y alumno".

Debido al asunto el artista callejero aseguró que espera ser contactado por las autoridades de la UNR: "Deberían tomar cartas en el asunto. No voy a permitir que una persona que llega a la universidad pública denigre a mi familia. Son comentarios desagradables y discriminatorios. Yo terminé el secundario, y el rap es mi herramienta de trabajo. Yo también pago los impuestos, y no es nada justo".

Finalmente reclamó a la estudiante: "Pido que la chica baje el video porque hay una menor de edad, y sin mi consentimiento. Si lo hubiese hecho quizás de buena fe buenísimo, pero ella y muchos comentarios no entienden nada de la vida de otra persona, no tienen empatía. En todos estos años a nadie le molestó que yo cinco minutos antes del inicio o el final de la clase ingrese y con el permiso del docente. Me dolió mucho que digan que mi persona cambia el foco de estudio o le interrumpe la carrera. Hay gente que olvida que al lado de la universidad está la villa, al margen de la violencia de todos los días".

Escuchá la entrevista completa a David Cocucha: