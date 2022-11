A menos de un mes de que comience el verano, ambientalistas y vecinos autoconvocados denuncian poda indiscriminada de árboles en distintos barrios por parte del municipio y argumentan que se trata de "un atentado a la vida en la ciudad". Las quejas volcadas en redes sociales surgen a raíz del operativo que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público viene realizando "con el objetivo de mejorar la seguridad en los entornos".

"Cada vez más vecinos nos escriben o comparten imágenes de arboles con daño intencional. No es lindo subir fotos así pero es la realidad y tenemos esperanzas de que esta situación tan penosa cambie. Necesitamos educación ambiental y respeto por nuestra naturaliza y si el poder político no lo valora, estamos nosotros para ayudar a revertir la situación con la participación ciudadana", señalaron desde la cuenta de Instagram @nuestrosarbolesrosario.

Al respecto, subrayan que los ciudadanos tienen derecho a preguntar el motivo de la intervención y "solicitar la planilla" en donde debería constar la firma de un ingeniero. En este sentido, sostienen que las cuadrillas tienen que incluir a un profesional "para que guie a los trabajadores". "No permitas que te falten el respeto, tomar fotos o filmar es tu derecho. Los arboles son de todos", argumentan.

Por su parte, el activista Cesar Massi sostuvo en sus redes: "Arrancaron antes de abril, estamos en noviembre en medio de una ola de calor, siguen anunciando intervenciones y rompiendo todo. En serio, termínenla. Con muchas luces LED y sin sombra la cuenta no cierra. No van a terminar con la inseguridad destruyendo la mayor infraestructura verde que tiene la ciudad. Los árboles que rompen no tienen reemplazo".

"Conozco el problema de los virapitá y se que los vienen extrayendo desde hace rato. O el riesgo de los Eucalyptus. Pero nada tiene que ver el extremadamente agresivo plan de poda que llevaron a cabo este año en donde no se salvo nada en honor a las luces LED", agregó.

Y cerró: "La poda agresiva no es una política en contra de la inseguridad, es un atentado a la vida en la ciudad. Capitalizarlo como un logro de gestión en las historias de Instagram es un horror. Esta claro que lo hacen porque el vecino lo pide, pero por favor, un poco de responsabilidad".